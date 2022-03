Alquiler de coches de lujo gracias a los servicios de Rent Car Deluxe Emprendedores de Hoy

Las empresas de fabricación de los coches más exclusivos del mercado son muy estrictos con los clientes y tienden a imponer tiempos de espera muy largos. Ante esta situación, una de las opciones para conducir alguno de los mejores automóviles del planeta es recurrir a un servicio de alquiler de coches de lujo.

En este sentido, Rent Car Deluxe es una empresa dedicada al alquiler de coches de alta gama y deportivos exclusivos que están disponibles por horas o días. Los servicios de la firma se pueden contratar en toda España.

Alquiler de coches de lujo en Rent Car Deluxe El alquiler de coches de lujo es una alternativa perfecta para las personas que quieren acceder a la experiencia de manejar o viajar en una de estas máquinas perfectas. Por otra parte, son automóviles que, si alguien desea comprarlos, no se consiguen por menos de 300.000 euros. Una vez que el coche sale del concesionario pierde rápidamente su valor y, difícilmente, un coche de alta gama pueda disfrutarse durante más de un puñado de días al año.

En esta línea, el alquiler de coches de lujo es ideal para vacaciones en Ibiza o Marbella, reuniones de negocios en Madrid o Barcelona o, si no, para escapadas de fin de semana en cualquier punto de España. A través de Rent Car Deluxe es posible elegir entre varios modelos de coches de marcas como Lamborghini, Ferrari, Mercedes Benz o McLaren, entre otras.

El servicio de Rent Car Deluxe, si el cliente lo desea, incluye la presencia de un chófer que conducirá en todos los trayectos que se le soliciten y se hará cargo del aparcamiento. Las tarifas difieren según el modelo y el tiempo de alquiler. Si bien el catálogo de la empresa es muy amplio, si alguna persona busca un coche que no esté en él puede solicitarlo, ya que Rent Car Deluxe hará todo lo posible por conseguirlo.

Regalar experiencias con coches de lujo Rent Car Deluxe ofrece la posibilidad de realizar regalos que los amantes de los automóviles difícilmente podrán olvidar. El programa “Experiencias“permite obsequiar 20, 30 o más minutos de conducción por tarifas que van de los 99 a los 199 euros. Algunos de los automóviles disponibles en esta modalidad son el Lamborghini Huracán EVO Spyder, el McLaren 570S Spyder o el Mercedes Benz GTr.

Este tipo de experiencias están disponibles en la ciudad de Molina de Segura, en Murcia, donde la empresa tiene sus instalaciones. Desde allí, es posible realizar un recorrido interurbano y acceder al alquiler de coches de lujo sin realizar una gran inversión. Se trata de una posibilidad única para poder conducir o pasear en los automóviles más exclusivos del planeta.



