Cuétara confía en Nozama Solutions para la gestión de sus cuentas europeas en la plataforma Amazon La agencia, especializada en ventas por Internet, tiene al gigante del comercio electrónico como uno de sus grandes referentes Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 2 de marzo de 2022, 08:44 h (CET)

Con ganas de abrirse al resto de Europa, Cuétara apuesta por la agencia Amazon para que le haga todas las estrategias posibles a fin de aumentar sus conversiones gracias a la visibilidad online que generará. Con toda la carne en el asador, parece que será una temporada de gracia para la firma de galletas.



Amazon es el rey de las ventas y es por eso que son muchas las marcas que quieren lanzar sus productos a través de la plataforma para conseguir más ventas o que, al menos, se sepa cuál es su firma. Nozama Solutions, que se ha especializado en las gestiones de la compañía estadounidense, es la que puede aumentar su prestigio de forma considerable.

Cuétara, que no necesita carta de presentación en España, ha decidido ir más allá por Europa para presentar sus productos y es por eso que necesitaba de una agencia especializada en ventas por Internet y que tuviese a este gigante del comercio electrónico como uno de sus grandes referentes.

Posicionamiento orgánico, la mejor forma de vender

Existen muchos canales promocionales a través de los que podemos hacer una serie de conversiones pero, nada mejor que el posicionamiento orgánico. Cuando salimos en Google a través de las búsquedas que han hecho los usuarios, somos alguien visible, una empresa que cuenta con productos de calidad.

Esto, aplicado a Amazon tal y como lo conocemos se transforma en la mejor combinación que jamás haya existido. Como titán de las compras que se hacen por Internet, resulta fundamental que contemos con un equipo experto en esto de la visibilidad de los productos a través de las cuentas más grandes de la red.

Gracias a la publicidad PPC y el marketing que se hace dentro de la plataforma, conseguimos que el mundo tenga una mirada mucho más global y que sepa de antemano qué es lo que le vamos a ofrecer. Así, las galletas de Cuétara no solo quedarán en territorio español (o mexicano) sino que pasarán a otro nivel.

Traducción a diferentes idiomas, la próxima apuesta

La expansión por Europa que Cuétara quiere hacer tiene distintos puntos sobre los que atacar y es que el idioma es fundamental. Lejos de pensar que todos hablamos la misma lengua, existen conversaciones en letón, húngaro, maltés, portugués, polaco, rumano o ruso y todos ellos son muy distintos.

Así, una de las estrategias de marketing que tiene Nozama Solutions con esta empresa es la de hacer traducciones a los diferentes idiomas que se hablan en la zona para conseguir una conversión mucho más veraz, a conciencia y que sea consecuente con las distintas alternativas que se le ofrecen.

Amazon, que cuenta con distribuidores en todo el mundo, se puede traducir a diferentes idiomas y es por eso que necesitamos de profesionales para hacernos con esas lenguas que facilitarán las compras a los clientes. De esta forma, lo que se hace en la agencia correspondiente ayuda a muchas tiendas de las publicadas.

Nozama Solutions, la cuenta que necesitas para vender en Amazon

La estrategia que tiene Nozama Solutions es lo que la diferencia del resto. Su compromiso con todo lo que le hacen al cliente la ha posicionado por encima de todos aquellos que aseguran conseguir resultados. Líderes en ventas por Amazon, cualquiera que quiera sacar fuera sus productos tiene aquí una buena manera de salir al mercado.

Conocida como una de las plataformas de gestión de cuentas más grandes del mundo, con el paso de los años ha ganado más prestigio y logrado que firmas importantes peguen el salto a un mercado que todavía no conocían. Sabido esto, no sorprende en absoluto que la marca de galletas haya confiado en su metodología.

Cuétara, que lleva décadas al servicio del cliente, quiere que otros países de Europa conozcan su sabor, sepan de sus productos y los incluyan en el desayuno o la merienda cada vez que tengan invitados en casa. Esto, que viene siendo así desde hace mucho tiempo para algunos, quizás se vuelva tendencia ahora que van a tener una nueva tirada en la plataforma de Amazon.

En definitiva podríamos decir que Nozama Solutions es la solución a cualquier conflicto de ventas que tengan las empresas. Siempre atentos a los productos que tiene el cliente, consigue que la estrategia se adapte exactamente a lo que precisa la compañía en ese momento justo.

