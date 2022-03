The MasterKey, primera escuela de hostelería que certifica por competencias Emprendedores de Hoy

martes, 1 de marzo de 2022, 15:39 h (CET)

The MasterKey Escuela de Anfitriones ofrece competencias profesionales para aquellas personas interesadas en la industria de la hostelería y turismo. Esta academia online tiene una metodología por competencias, un método que ayuda a los alumnos a desarrollar habilidades que les sirvan para poder liderar con éxito un sector hotelero.

La escuela ofrece una metodología disruptiva, dirigida por su fundadora Pilar Martínez, experta hotelera y doctorando en educación, basada en competencias sin temario preconfigurado donde forman a los profesionales de acuerdo a los cargos específicos que aspiran ejercer. De esta manera, a través de este plan de desarrollo, los estudiantes reciben los conocimientos específicos que requieren para crecer en el puesto elegido.

¿Qué son las Certificaciones Directivas de The MasterKey? The MasterKey se posiciona como la primera escuela de hostelería que adapta sus formaciones y certificados en función de las habilidades y objetivos que persiguen los alumnos. Su objetivo es formar a profesionales competentes que puedan crecer de manera escalonada, objetiva y real.

Bajo estos principios, han creado diversos programas de máster y certificaciones. Formaciones y seguimiento en modalidad 100 % online si así es deseada, dirigida a profesionales que apuestan por un crecimiento sólido en la industria HORECA. Las clases se desarrollan dentro de un modelo práctico en el cual se crea un plan de estudio a medida del alumno, por lo que cada alumno recibe un programa de estudio completamente personalizado. La experiencia educativa comienza con un análisis competencial para conocer cuáles son las habilidades que posee a día de hoy la persona y sobre ese análisis se traza un desarrollo por competencias. Así, se pueden diseñar planes personalizados, objetivos y concretos donde las personas trabajan en función de lo que necesitan y para el puesto que desean ocupar.

La capacitación tiene una duración flexible, donde los alumnos coordinan con su mentor dónde y cuándo trabajar para que así puedan compaginar sus horarios y se puedan centrar en cumplir los objetivos establecidos al comienzo del programa: encontrar trabajo, conseguir una promoción interna, reinventarse, revalorizar su perfil profesional, entre otros.

¿Por qué optar por una formación por competencias? La formación por competencia es un novedoso modelo educativo que busca sacar el mayor potencial de los alumnos para que se formen según las tendencias y las demandas del puesto que desean ocupar. Los beneficios que obtienen los estudiantes es que consiguen un aprendizaje más estructurado y específico. Además, el nivel de respuesta e implementación de los conocimientos es mucho más efectivo que el aprendizaje tradicional.

En conclusión, los estudiantes que deciden integrarse a este modelo educativo tienen el beneficio de desarrollar distintos grados de destreza para mejorar su desempeño laboral futuro. Por ello, apoyarse de escuelas de formación como The MasterKey es una gran alternativa para diferenciarse de otros expertos del sector.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.