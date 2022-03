Abogado de Multipropiedad AC reconoce la labor de la Ascoe Emprendedores de Hoy

La buena labor que hace la Asociación Española de Afectados por la Multipropiedad (Ascoe) es reconocida por Abogado de Multipropiedad AC. Esta institución ayuda a los propietarios de semanas de tiempo compartido que han sido sujetos a este sistema y no han podido salir de la multipropiedad.

A comienzos de los años 1990, este producto enraizaba en España y en el resto de Europa. Fueron miles las familias que, viendo una oportunidad en este sistema vacacional de una semana al año en diferentes partes del mundo, compraron este producto que con el tiempo se fue degradando convirtiéndose en el mejor de los casos en un lastre, un problema que muchos lo han tipificado de estafa.

Los casos que llegan a la plataforma de Abogado de Multipropiedad AC que terminan acudiendo a Ascoe han sufrido un calvario por parte de las empresas que administran los complejos vacacionales, ya que han abusado de la buena fe de quienes compraron semanas. El propietario de semanas en tiempo compartido o mal denominado Multipropiedad ve como el sueño de vacaciones perfecto con la Multipropiedad no existe. Se han creado negocios paralelos que bajo engaños y coacciones exprimieron económicamente a familias enteras.

Fue por el año 2007 cuando un afectado harto de sentir como estas empresas se aprovechaban de él, decide constituir la que hoy es la Asociación Española de afectados por la Multipropiedad (Ascoe). Desde sus comienzos, se han implicado y defendido a miles de socios. Muchos de ellos han sido capaces de recuperar todo su dinero y anular sus contratos para siempre.

Alberto Mondragón, presidente de Ascoe, es reconocido por los medios de comunicación como una persona integra en la lucha contra timos y fraudes: Su carrera profesional por la cual es tan reconocido comenzó siendo el fundador de Ascoe donde se ha implicado desde del principio para ayudar a los socios de la multipropiedad.

Aunque desde la plataforma de Abogado de multipropiedad AC llevan algunos casos, reconocen que aconsejan al socio que pretenda salir de la multipropiedad lo haga a través de Ascoe por la experiencia y el conocimiento de más de 15 años ayudando al socio propietario a recuperar su tranquilidad y la de su familia.



