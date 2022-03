Bilky, el software empresarial que acompaña a lo largo de toda la vida laboral Emprendedores de Hoy

martes, 1 de marzo de 2022, 13:12 h (CET)

Los programas de software empresarial permiten gestionar de manera más eficaz los procesos, documentación y trabajo diario realizado dentro de un negocio.

Los programas de gestión son una tendencia que está en auge, sobre todo a raíz de la obligatoriedad del teletrabajo que ha conllevado la pandemia, de modo que varias compañías decidieron contratar este tipo de servicios.

La empresa Bilky se dedica a la comercialización de un software dirigido a dar solución a los problemas de gestión documental entre la empresa, asesor y empleado. Esta compañía ofrece una solución única, completamente orientado al SaaS, que conecta mediante portales independientes a los diferentes usuarios, con el fin de asegurar el flujo continuo de documentación y los procesos empresariales.

Asesores, trabajadores y empresas cuentan con un portal intransferible y único Bilky se proclama como la única empresa en España que, mediante un software SaaS, conecta de forma independiente a asesores, empresas y empleados para realizar las diferentes gestiones empresariales y de RRHH.

La gran ventaja de este software es la independencia de estos tres portales, ya que tanto la asesoría, la empresa y el trabajador cuentan con un portal único e intransferible, donde el propietario y el responsable de la documentación y gestiones realizadas es cada una de estas entidades.

Además, esta conexión permite que estas tres entidades puedan tener siempre disponible su documentación, así como poder seguir realizando gestiones con su propio portal. Como resultado, el empleado, aún cambiando de empresa, puede disponer en todo momento de toda su documentación laboral o bien, en el caso de tratarse de una empresa, decida esta cambiar de asesor.

Gestión integral de una compañía Una gestión completa de las actividades que lleva a cabo una empresa requiere de un sistema integrado. En ese sentido, Bilky proporciona tres portales distintos, cada uno con funciones específicas, que se conectan entre sí.

En primer lugar, está el portal asesor, pensado para aquellas personas dedicadas a brindar asesoría a distintas compañías. El usuario se conecta con el portal empresa y este, a su vez, se conecta con el portal empleado. Las funciones disponibles para asesores son las de cargar, asignar automáticamente y enviar documentos como nóminas, contratos, modelos o certificados.

En cambio, el portal empresa cuenta con las funciones básicas como el chat interno directo con el asesor o los empleados, que almacena la conversación de forma permanente. Asimismo, el tablón de comunicaciones funciona para intercambiar información y noticias generales de interés.

Por último, el portal para los empleados almacena los documentos recibidos por el trabajador. Además, el almacenaje es ilimitado, por lo que no existen restricciones de espacio. Asimismo, utiliza las mismas funciones para actividades de comunicación como el chat interno con la empresa.

Entre otras cosas, el software empresarial de Bilky mantiene la ventaja de no requerir instalación. Cada usuario realiza sus actividades y facilita los procesos de la compañía. En el sitio web de Bilky, los interesados pueden solicitar más información acerca de las características del sistema.



