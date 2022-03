La importancia de aumentar la difusión de una propiedad en múltiples portales inmobiliarios Emprendedores de Hoy

martes, 1 de marzo de 2022, 11:38 h (CET)

Hoy en día, los portales inmobiliarios son la fuente principal de búsqueda utilizada por el 83 % de los compradores de propiedades. Los beneficios de tener una propiedad publicada en estos sitios es que se tiene una difusión mayor y se llega a un mayor número de compradores e inversores potenciales.

En este contexto, es esencial que una agencia inmobiliaria gestione un plan de marketing en el que se incluya la publicación de la propiedad en múltiples portales inmobiliarios. Al momento, la única inmobiliaria en Barcelona que garantiza la publicación de una propiedad en más de 210 portales tanto nacionales como internacionales es Hannan-Piper Real Estate.

Un servicio único en Hannan-Piper Real Estate La difusión de una propiedad en internet es hoy una condición fundamental. Como garantía de los servicios que sus clientes reciben, Hannan-Piper Real Estate no solo se encarga de las publicaciones en los portales inmobiliarios, sino que además elabora y envía semanalmente un informe con detalles de los resultados de los anuncios que han sido publicados en España y en más de 70 países.

Durante todo el proceso de venta, desde la puesta en escena de la propiedad hasta que se escritura la compraventa, los agentes inmobiliarios de Hannan-Piper Real Estate asesoran, acompañan y representan al cliente hasta lograr el éxito de cada operación. Para fortalecer la estrategia de publicación en portales inmobiliarios, la firma dispone algunos de los mejores medios y las tecnologías más avanzadas.

En primer lugar, Hannan-Piper Real Estate utiliza las mejores técnicas de decoración para realizar la puesta en escena o home staging de la propiedad. Después, con una cámara especial capturan imágenes en 360 grados para crear un plano tridimensional que permita visitas virtuales desde cualquier parte del mundo. Además, el departamento de Arquitectura y Diseño de la empresa crea proyectos con renders en 3D que facilitan la visualización que los potenciales compradores deseen hacer. Todas estas herramientas facilitan y posibilitan la venta de un inmueble en el menor tiempo posible y al mejor precio de mercado.

Máxima difusión posible con Hannan-Piper Real Estate Además de los avisos en portales inmobiliarios, las propiedades que comercializa Hannan-Piper Real Estate pasan a integrar una red donde más de 150.000 agentes comparten sus propiedades en más de 70 países. A su vez, la empresa es una de las únicas 8 inmobiliarias de España que integra la Leading Real Estate Companies of the World, la mayor organización de inmobiliarias independientes en el mundo.

Asimismo, cada propiedad de Hannan-Piper Real Estate integra una exclusiva lista que se comparte entre distintas agencias locales, lo cual potencia aún más la difusión de cada inmueble. De esta forma, el cliente logra que haya múltiples inmobiliarias trabajando al mismo tiempo con solo contratar a una de ellas.

Hannan-Piper Real Estate ofrece un servicio único en Barcelona, y ahora también en la Costa Brava, que mediante la estrategia de publicación en portales inmobiliarios y la aplicación de distintas herramientas, obtiene el mejor rendimiento posible de cada inmueble.



