Cómo hacer el chuletón perfecto, por Eduardo Benito Carnicería

martes, 1 de marzo de 2022, 10:54 h (CET)

El consumo de carne ayuda a reducir el estrés oxidativo, además de prevenir el daño celular.

Así lo asegura la jefa de la Unidad de Medicina, Endocrinología y Nutrición en el Departamento de Deporte y Salud de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, Nieves Palacios.

La carne, en general, es una buena fuente de proteínas, vitamina B12, ácido fólico y hierro. Para obtener todos estos beneficios, es importante consumir carne de calidad. En Eduardo Benito Carnicería ofrecen proteína avileña con clasificación IPG. Gracias a su sistema de envíos, cortes como el chuletón perfecto o el solomillo, pueden llegar sin problema a la mesa de muchos españoles.

La preparación de un chuletón El chuletón de Ávila es el nombre que recibe el corte del lomo alto de la vaca o buey. Se le llama “de Ávila” porque es Avileña-Negra Ibérica, una raza autóctona de la sierra peninsular. Cocinar un buen chuletón comienza con el tipo de carne y esta es la perfecta para esta receta.

En primer lugar, su grosor debe ser de entre 4 y 5 centímetros, siendo regular en sus extremos para que pueda cocerse uniformemente. Para asar la carne, es importante utilizar una parrilla de acero inoxidable y merece la pena que las varillas sean en forma de V y que tengan un desnivel hacia adelante. Esta característica permite que la grasa del chuletón caiga sobre una bandeja y no sobre las brasas. Para estas últimas, es necesario utilizar abundante carbón, ya que solo así se conseguirá una temperatura ideal.

La brasa debe encenderse al menos 40 minutos antes de empezar a cocinar. Teniendo todo esto preparado, se puede poner la carne sobre la parrilla y, cuando la primera cara esté asada, después de 4 minutos se debe salar con sal marina gruesa. Después, se repite el proceso del otro lado y luego se deben cocinar durante otros 6 minutos.

Eduardo Benito Carnicería ofrece carne de alta calidad Ávila ofrece diferentes atractivos los cuales son sus murallas, Santa Teresa y la carne avileña. De todos los cortes de res que se obtienen de este ganado, el chuletón es el preferido. Con el servicio que ofrece Eduardo Benito Carnicería es posible adquirir este y otros cortes, a través de compras online. La carne que distribuyen es IPG, lo cual significa que cuentan con muy buena calidad dentro de la industria de las carnes españolas.

Las mejores piezas del chuletón se pueden distinguir por ciertas características. Lo primero que destaca es su color, el cual debe ser un rojo brillante, similar al color de la cereza. La grasa que tenga infiltrada debe ser de color blanco y abundante, ya que con ella la carne se cocina y obtiene su sabor característico. Por su parte, la grasa que rodea al chuletón debe tener un tono amarillento.

La comida de primera no solo sabe mejor, sino que mejora la salud de sus consumidores. En este sentido, Eduardo Benito Carnicería en Ávila es una excelente opción para la compra de diferentes cortes de carne de buena calidad.



