Rubén Turienzo ayuda a recuperar la motivación para alcanzar todas las metas

martes, 1 de marzo de 2022, 11:00 h (CET)

Los seres humanos suelen experimentar desmotivación en ciertas etapas de sus vidas y, en determinadas circunstancias, puede estar relacionado con el ámbito personal, profesional, amoroso, entre otros. Este estado de ánimo suele ser muy negativo, ya que puede interferir en el logro de objetivos y metas.

Para dar un giro a esta situación, el performance trainer Rubén Turienzo ofrece conferencias y talleres en los que revela herramientas y tácticas infalibles para ayudar a las personas que quieran recuperar o reforzar la motivación individual o la de su equipo de trabajo con el firme propósito de asumir cualquier reto que se les presente en el camino.

¿Cómo ayudan las conferencias y talleres de Rubén Turienzo a incrementar la motivación? Rubén Turienzo ha realizado más de 500 conferencias en varios países de todo el mundo en las que ha desvelado la fórmula para que las personas recuperen definitivamente la motivación perdida, sobre todo para aquellas que lideran grupos dentro de una empresa.

El profesional asegura que para reforzar la motivación de un equipo es fundamental eliminar los elementos tóxicos y crear una estrategia que incite a cada uno de los miembros a trabajar proactivamente con el fin de cumplir todas las metas planteadas. Además, precisa que es muy necesario paliar la hostilidad y la procrastinación, ya que conductas como esas no permiten avanzar.

Con las tácticas de Turienzo, los líderes pueden aprender a elevar su motivación individual, pero también la de sus subalternos a pesar de las situaciones adversas que puedan estar enfrentando.

El pequeño libro de la motivación, la obra de Rubén Turienzo Además de las infinitas herramientas que brinda Rubén Turienzo en sus conferencias y talleres, también pone a disposición de las personas El pequeño libro de la motivación, un texto que puede ayudar a recuperar el foco perdido y a decirle adiós al desdén.

En este libro, Turienzo también revela muchas claves para motivar a un equipo, aborda las 10 teorías de la motivación y toca conceptos importantes como la motivación intrínseca y extrínseca, estratégicas y discursiva.

El pequeño libro de la motivación también es una guía que ayuda a los seres humanos a desarrollar el liderazgo, una cualidad que resulta imprescindible para cualquier área de la vida, sobre todo en la profesional. Los líderes pueden jugar un papel fundamental en las empresas, sobre todo porque pueden resultar una pieza clave para motivar a los empleados a hacer las cosas bien, con amor y optimismo.

Las personas interesadas en los grandes aportes de Rubén Turienzo deben saber que su empresa WIT Performace Trainers, creada en el año 2006 y especializada en coaching empresarial, ha impactado no solo en el mercado español, sino también en el estadounidense, mexicano, entre otros. Además, a través de ella, se han desarrollado procesos en compañías importantes como Zurich, Repsol, Coca Cola, entre otras.



