Cuidar la vista y el planeta a través de las gafas de sol de plástico reciclado de Castor Sunglasses

martes, 1 de marzo de 2022, 10:00 h (CET)

Uno de los complementos favoritos para hombres y mujeres son las gafas de sol, puesto que ayudan a mejorar cualquier look y son un accesorio fundamental para proteger la vista.

Sin embargo, el inconveniente principal que presenta este accesorio es la contaminación que genera su proceso de fabricación, ya que para ella se recurre a derivados de petróleo y materiales desechables. Para revertir esta tendencia, la compañía Castor Sunglasses se ha especializado en la venta de gafas de sol de plástico reciclado, entre otros materiales. Su catálogo cuenta con varios modelos con todo tipo de diseños totalmente ecológicos.

El protagonista del proceso de fabricación es el material orgánico y reciclado Hoy en día, la conciencia sobre la sostenibilidad del planeta abarca muchos sectores. Es por ello que muchas empresas tienden a incluir la etiqueta ecofriendly en muchos productos, pero sus métodos de fabricación no son genuinamente sostenibles.

Castor Sunglasses hace un profundo esfuerzo en procurar que sus gafas estén elaboradas con materiales cuyo procesamiento sea verdaderamente amigable con el medioambiente. Sus fuentes principales son los materiales orgánicos sostenibles y el reciclaje. La materia prima principal que utilizan es la pulpa de madera y el acetato de celulosa, los cuales se aseguran de que procedan únicamente de bosques ecosostenibles. También optan por aluminio y algunos otros metales que consiguen por medio de reciclaje, como el plástico PET, el cual se obtiene completamente a base de botellas recicladas.

Para Castor Sunglasses, los desperdicios de plástico son la materia prima para algunos de sus mejores productos. Es por ello que trabajan en vertederos de residuos no controlados, para recoger de allí todo el plástico que puedan extraer de botellas y algunos textiles. De esta forma, evitan que estos residuos lleguen al océano. Con este material, elaboran gafas ligeras con una notable resistencia al agua y, además, en una extensa variedad de diseños atractivos y novedosos.

Un modelo para cada gusto Por si todas estas características no le dieran a la marca suficiente valor añadido a sus productos, los diseños que imprimen en sus diseños también son una de sus cualidades más destacadas. La variedad se extiende en una amplia gama de modelos que cuentan además con llamativas combinaciones de colores, patrones y texturas en el decorado de la montura.

De esta forma, a través de las gafas de sol de plástico reciclado de Castor Sunglasses, las personas podrán proteger su vista mientras cuidan del planeta.



