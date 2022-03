La calidad de los servicios ofrecidos por Rodila Plus Emprendedores de Hoy

martes, 1 de marzo de 2022, 09:28 h (CET)

Los servicios de limpieza necesitan equipos específicos según el área que se deba trabajar. Además, es clave contar con personal capacitado capaz de adaptarse a las necesidades particulares de cada lugar, con el fin de que la limpieza se realice siempre de forma óptima.

Rodila Plus es una compañía que atiende las necesidades específicas mediante servicios de limpieza especializados que permiten a sus clientes disfrutar de un espacio completamente aseado y, en todo caso, acorde con la calidad requerida.

Servicios generales y específicos para cada área La empresa de limpieza Rodila Plus dispone de servicios generales y servicios específicos, como por ejemplo limpieza de viviendas, limpieza general de naves industriales, cuidados de piscinas, jardinería, desinfección tras covid-19, entre otros. Estos servicios están dirigidos a todo tipo de clientes, como empresas, organizaciones y particulares, presentes en todos los sectores.

Uno de los trabajos específicos que ofrece la compañía es el servicio de mantenimiento especializado. Se encarga de la limpieza de equipos industriales frágiles que requieren un conocimiento específico para su higienización más precisa. Por otro lado, esta compañía cuenta con personal capacitado para realizar el mantenimiento de conductos de aire acondicionado, paneles solares, toldos, piedra natural, aseo de fachadas, etc.

Rodila Plus se caracteriza por utilizar productos de limpieza de alta calidad, los cuales se utilizan en función del lugar y la superficie que se van a limpiar. Estos aspectos, junto con la óptima cualificación de los equipos personales y técnicos, garantizan a los clientes un trabajo de excelente calidad.

Acerca de Rodila Plus Rodila Plus es una empresa de fundación joven que celebró su 15º aniversario el pasado año. La sede central está situada en Zaragoza, pero también presta servicios en Aragón y en otras zonas de España, como Madrid, Barcelona, País Vasco y La Rioja.

Durante estos años de recorrido en el sector de la limpieza, la compañía se ha posicionado como un símbolo de servicio y calidad. La satisfacción de los clientes es una de las prioridades de Rodila Plus y, por ello, todos sus canales de contacto están abiertos para mantener una comunicación continua con su público.

También trata de realizar los tratamientos de limpieza aplicando las últimas tecnologías y la maquinaria más moderna. Con ellas, sus brigadas, siempre cualificadas, realizan una limpieza sobresaliente que atiende hasta los más mínimos detalles.

La empresa también vela por el bienestar de sus profesionales. Por ello, trabaja con responsabilidad social e impulsa activamente el liderazgo femenino y la igualdad de género. La formación es otro aspecto clave de la compañía y, por ello, en noviembre de 2021 recibió uno de los Premios Nacionales de Limpieza 2021 entregados por la revista nacional ‘Limpiezas’, en la categoría Premio al Mérito en la Formación Profesional.

Gracias al reconocimiento obtenido, el amplio abanico de servicios disponibles, el trabajo por la excelencia y la innovación, Rodila Plus ha logrado situarse como una compañía innovadora y disruptiva en el sector de la limpieza.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.