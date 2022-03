Ayudas a la ciberseguridad industrial 2022 Comunicae

martes, 1 de marzo de 2022, 17:11 h (CET) Talio: Es Proveedor de servicios especializados en materia de ciberseguridad Con la finalidad de garantizar la ciberseguridad y la competitividad del sector industrial de Euskadi, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco pone en marcha el Programa de Ciberseguridad Industrial 2022.

El programa de ayudas a la Ciberseguridad Industrial destinará 3,5 millones de euros con subvenciones a fondo perdido de hasta 18.000€ anuales por empresa.

Esta ayuda ofrece la oportunidad de contar con los servicios especializados en ciberseguridad de Talio.

Talio forma parte de Cybasque (Asociación de Empresas Vascas de Ciberseguridad) y cuenta con la certificación ENS (Esquema Nacional de Seguridad) del Centro Criptológico Nacional.

Talio acompaña en todo el proceso:

Tramitar la solicitud .

. Auditar el nivel de ciberseguridad de los sistemas, aplicaciones y servicios de datos de la empresa para detectar posibles vulnerabilidades.

de los sistemas, aplicaciones y servicios de datos de la empresa para detectar posibles vulnerabilidades. Diseñar un plan de acción de ciberseguridad a medida.

I mplementar y mantener las soluciones necesarias para garantizar la seguridad de los sistemas de información.

para garantizar la seguridad de los sistemas de información. Formar a los trabajadores en concienciación de la ciberseguridad a través de su plataforma online de formación. A quién va dirigido

Empresas Industriales y de servicios para la Industria de Euskadi que quieran proteger la información sensible y aumentar el nivel de ciberseguridad ante vulnerabilidades y ciber-ataques.

Proyectos subvencionables

Refuerzo de la seguridad del entorno IT/OT mediante la integración de sistemas de protección.

mediante la integración de sistemas de protección. Securización de los accesos remotos a los equipos industriales para el mantenimiento, control y gestión de estos.

para el mantenimiento, control y gestión de estos. Simulaciones de ataques externos y auditorías de perfiles internos con diferentes niveles de accesos a los datos para comprobar el nivel de securización de la información.

con diferentes niveles de accesos a los datos para comprobar el nivel de securización de la información. Evaluación y mejora de la seguridad del software industrial en las plantas productivas.

en las plantas productivas. Diagnóstico de la situación actual y elaboración de un plan de acción de ciberseguridad personalizado.

de acción de ciberseguridad personalizado. Adaptación al cumplimiento de los estándares y normativas de Ciberseguridad Industrial.

de Ciberseguridad Industrial. Monitorización de dispositivos de seguridad perimetral y de otros dispositivos industriales.

Protección de la información estratégica o sensible para garantizar la competitividad y sostenibilidad del negocio.

para garantizar la competitividad y sostenibilidad del negocio. Otros proyectos cuyo objetivo sea la reducción del riesgo y la vulnerabilidad ante ataques de seguridad y que incrementen de manera significativa el nivel de ciberseguridad.

ante ataques de seguridad y que incrementen de manera significativa el nivel de ciberseguridad. Iniciativas para la concienciación de los empleados en materia de ciberseguridad. Empresas beneficiarias

Empresas que dispongan de un centro de actividad industrial o de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Plazos

Fecha inicio: 25/02/2022.

25/02/2022. Fecha límite presentación: 14/11/2022. Otros requisitos

El 80% de la ayuda se destinará a gastos en hardware y software y, mínimo el 20%, a consultoría y/o ingeniería.

No se admitirán proyectos que únicamente contemplen adquisición de hardware y licencias de software.

Talio cuenta con un equipo experto en ciberseguridad especialista en salvaguardar la información de las empresas. Conocer al equipo y descubrir todo lo que pueden hacer por cualquiera: Talio Ciberseguridad.

Acceder a la normativa completa del programa de ayudas a la Ciberseguridad Industrial 2022 e inscripciones.

Contactar con Talio si se tiene cualquier duda.

