La energía solar fotovoltaica reduce la factura de la luz y mejora el medio ambiente, señala Lodeal Energía

martes, 1 de marzo de 2022, 16:19 h (CET) La instalación de energía fotovoltaica creció en España más de un 101% en el 2021 con respecto al año anterior. Desde Lodeal Energía apuntan al encarecimiento de la electricidad y a una mayor concienciación ecológica como las principales razones para el crecimiento de la energía solar España disfruta de más de 2.500 horas de sol al año, lo que le convierte en uno de los países más soleados de Europa. Gracias a eso, España se ha convertido en la primera potencia europea en la instalación de placas solares. Aunque el boom de la energía solar es relativamente reciente y se debe a causas muy concretas.

La razones para instalar una placa solar en casa

Desde Lodeal Energía apuntan a tres razones para el aumento de la instalación de placas solares en España:

Marco legislativo favorable : El RD-Ley 15/2018 de 5 de octubre derogó el llamado “impuesto al sol” que había supuesto una importante barrera para el desarrollo de la energía solar. Desde entonces el sector de las energías renovables ha conseguido un ámbito normativo más favorable donde las instalaciones fotovoltaicas suponen bonificaciones en impuestos como el IBI (Impuesto de Bienes e Inmuebles), el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) o el IAE (Impuesto de Actividades Económicas).



Ahorro energético : En 2021 el precio de la luz batió todos los récords. Eso ha llevado a que muchos españoles se interesen por el autoconsumo como medio para abaratar la factura de la luz. Lodeal señala que con una instalación fotovoltaica se puede conseguir un ahorro de cerca del 50% en la factura de la luz. Cada panel solar instalado en una vivienda puede generar entre 500 y 600 kW/h al año, de modo que el ahorro total dependerá de la cantidad de paneles que se instalen.



Protección del medio ambiente: El principal atractivo de la energía solar es que, a diferencia de otras fuentes, no genera emisiones contaminantes ni directa ni indirectamente. Una vez instalado el kit solar en una casa, no habrá más emisiones de gases de efecto invernadero. Esta es una buena razón para optar por la instalación de estos dispositivos.

Cómo funcionan los paneles solares

Los paneles solares están formados por células fotovoltaicas que convierten la energía del sol en electricidad.

Las células fotovoltaicas están intercaladas entre capas de materiales semiconductores, como el silicio. Cada capa tiene diferentes propiedades electrónicas que se activan cuando reciben el impacto de los fotones de la luz solar, creando un campo eléctrico. Esto se conoce como efecto fotoeléctrico, y es lo que crea la corriente necesaria para producir electricidad.

Los paneles solares generan una corriente continua de electricidad. A continuación, se pasa por un inversor para convertirla en corriente alterna, que puede alimentar la red nacional o ser utilizada por la vivienda o la empresa a la que están conectados los paneles solares.

Sobre Lodeal Energía

Lodeal Energía es una empresa Instaladora de placas solares que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años hasta erigirse en una de las entidades de referencia en la actualidad dentro del sector, gracias a un servicio cercano y el uso de material de última generación.

