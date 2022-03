Fidalsa Alquiler, galardonada con el Travel Review Award 2022 Comunicae

martes, 1 de marzo de 2022, 16:03 h (CET) FidalsaAlquiler, empresa de alquiler vacacional en España, galardonada con el premio TravellerReviewAwards2022 de Booking, la web de viajes más importante del mundo, por los comentarios positivos de los clientes a la gestión de sus alojamientos durante el 2021 Andres Gomis, gestor de la empresa declaraba: "Somos unos apasionados del sector turismo. Nos gusta lo que hacemos. Y nos encanta que nuestros clientes estén contentos. No es ningún secreto que los últimos años han sido complicados e incluso a veces un auténtico desafío, por eso cuando te dan un premio que viene directamente por la experiencia de tus clientes no puede hacernos más ilusión.

Muchísimas gracias a todos lo que habéis hecho que este premio sea posible. Estamos muy agradecidos. Saber que nuestros clientes han disfrutado de nuestros alojamientos y que han tenido una buena experiencia de cliente nos llena de orgullo.

Trabajamos para sacar el máximo potencial de nuestros alojamientos, pero también para que el cliente tenga toda la información posible del alojamiento antes de su llegada. Queremos que sean autónomos y que vivan una experiencia como autóctonos, pero a la vez a un click de un equipo de atención al cliente, preparado para atender cualquier consulta.

Este premio, nos anima a seguir luchando por nuestro sector y a seguir mejorando día a día".

Sobre FidalsaAlquiler

Especialistas en alquiler vacacional en España con 10 años de experiencia en el sector. Gestionan propiedades cuidadosamente seleccionadas, de forma integral y mediante estrictos controles de calidad. Trabajan para que sus clientes se sientan como en casa durante sus vacaciones.

10 años de experiencia

Clientes de más de 100 países

Visibilidad en más de 50 portales de todo el mundo

Más de 500 propiedades en su portfolio

Equipo multilingüe

Web en 6 idiomas Su valor de empresa se encuentra en la selección de sus alojamientos, la inversión en tecnología y en el equipo humano.

