NaturViden: Una alternativa para aprender y evolucionar en el conocimiento de las disciplinas naturales

Cuando Paw empezó a sentir molestias en la espalda, descubrió que podía aliviarlas presionando con las manos en la zona del dolor, empleando una técnica especial llamada quiromasaje. Luego de perfeccionar sus conocimientos durante más de 15 años, Paw y su socio, Miguel Ángel Marín fundaron NaturViden, una academia en Sevilla que forma profesionales en las denominadas "disciplinas naturales", cuyas técnicas permiten calmar todo tipo de disfunciones sin depender en exceso de los medicamentos tradicionales En una sociedad cada vez más aquejada por el estrés, la ansiedad y una larga lista de trastornos asociados con el ritmo de vida, las disciplinas naturales están ganando terreno como alternativas de solución.

La creciente demanda por servicios de quiromasajes y similares, ha motivado a que muchos se animen a recibir formación sobre estas, ya sea por las posibilidades laborales que ofrecen, o porque desean ayudar a su propio entorno.

Para Paw, experto en Osteopatía Integral y uno de los fundadores de la Academia NaturViden, prácticamente todo el mundo está en capacidad de aprender técnicas naturales para aliviar molestias corporales, porque en esencia sólo se requiere el uso de las manos, sin necesidad de máquinas ni medicamentos químicos.

“Cuando alguien me dice después de una sesión de quiromasaje que se siente mejor o que se ha quitado un gran peso de encima, me genera una gran alegría interna, porque lo he conseguido sólo con mis manos. Eso me dio la motivación necesaria para compartir mis conocimientos con los demás, para que puedan ayudar a otras personas”, asegura.

El poder del quiromasaje

Paw Gaarsmand se inició en el mundo del quiromasaje de forma casi casual: “Después de viajar a varios países como mochilero, empecé a tener molestias en la espalda. Me di cuenta que tenía que hacer un tipo de presión con las manos sobre la zona para aliviarlas", comenta, y agrega que, luego de aquella experiencia, decidió empezar un curso de quiromasaje.

Luego de realizar el curso de prevención y recuperación de lesiones deportivas en 1998, seguido de un curso de meditación y yoga, Paw continuó especializándose en torno a las disciplinas naturales, en particular en osteopatía integral. Años después, y acompañado por su socio Miguel Ángel Marín, reunieron un grupo de profesionales, y fundaron la academia NaturViden.

“Somos un equipo muy entregado a transmitir su conocimiento a los alumnos. Tenemos una formación única a base de Quiromasaje, Reflexología Podal, Auriculoterapia, Acupuntura, Osteopatía, que incluyen muchas horas de estudio de anatomía y fisiología. Tenemos mucho amor por las técnicas naturales.”, aseguran.

Completan el equipo María José García del Toro, María José Soler Huertas, Rubén Pérez Domínguez, Marta Solís Madroñal, Nuria López Morales, Lucio A. Salcedo Lobo y Alberto Salcedo Pavón, y José Luís Muñoz Reina, todos ellos especialistas en áreas de disciplinas naturales.

“Nuestra meta es expandir las técnicas naturales para que todas las personas puedan disfrutar y vivir de esto como lo hacemos nosotros. Lo que hacemos, más que un trabajo, es una oportunidad para contribuir a la divulgación de las técnicas manuales y promover el acercamiento a nuestra propia naturaleza.”, señalan los fundadores de la academia.

Un universo de disciplinas

La academia ofrece una serie de cursos, cada cual con sus propias características, pero siempre orientadas a generar bienestar. Desde NaturViden señalan que la base indispensable para iniciarse en las disciplinas naturales es el Quiromasaje Superior, un curso profesional de tres a nueve meses de duración, según la modalidad escogida, y que incluye, entre otras cosas, todas las técnicas y protocolos necesarios para dominar esta disciplina manual.

Los fundadores de NaturViden explican que, después del quiromasaje, los alumnos tienen la posibilidad de seguir alguna especialización acorde a las inquietudes personales y profesionales que tengan, pudiendo elegir entre dos vías.

“La primera vía es el curso largo, y corresponde a la Osteopatía Integral. Tiene una duración de 3 años y está dirigida a quienes deseen profundizar en el estudio biomecánico del cuerpo, desde un punto de vista global. Los alumnos pueden adquirir amplios conocimientos sobre cómo funciona el cuerpo humano, sus posibles disfunciones y cómo normalizarlas”, explican.

Detallan que la segunda vía contempla diferentes cursos cortos, cuya duración puede variar desde un fin de semana hasta ocho meses.

Entre su catálogo de cursos cortos, destaca el Quiromasaje Deportivo, que aborda la integración del quiromasaje en el deporte, así como el Neurotaping, técnica de vendaje neuromuscular complemento indispensable al Quiromasaje.

La Auriculoterapia y Acupuntura son eficaces para casos en que el Quiromasaje esté contraindicado, o para reconducir alteraciones del campo psíquico como ansiedad, adicciones o estrés. En tanto, el Masaje Facial Japonés es vital en el campo de la estética y relajación, además de contribuir en la disminución de las secuelas en casos de parálisis facial.

Entre Los cursos se incluyen también la Kinesiología Aplicada, útil para detectar y resolver problemas que afectan a la movilidad, pero que no están relacionados con el aparato locomotor. Y, por último, están las Aplicaciones Biomagnéticas, que consiste en la aplicación de imanes para restablecer la homeostasis de alteraciones en el campo energético y emocional.

Profesiones con salida laboral

Miguel Ángel y Paw hacen hincapié en las posibilidades laborales que ofrecen las formaciones en disciplinas naturales. Los cursos están dirigidos a personas de todas las edades que se encuentren en paro y necesiten generar ingresos, quieran adentrarse en el autoempleo, o simplemente quieran obtener un ingreso extra.

Por otro lado, aseguran que los cursos de NaturViden también pueden ser tomados por aquellos que simplemente desean aprender cualquier disciplina manual para su crecimiento personal, o que busquen un remedio natural para atender a sus familiares. Los sanitarios que deseen especializarse en técnicas naturales de forma complementaria también pueden verse beneficiados.

“Para los cursos de Quiromasaje Superior no hace falta ningún estudio o formación previa, sólo muchas ganas de aprender. Nosotros nos encargamos de enseñar todo lo necesario, incluyendo anatomía, fisiología, protocolos y cómo actuar delante del cliente”, detalla Paw.

¿Qué ofrece NaturViden?

Consultado sobre los aspectos esenciales de su academia, Paw Gaarsmand asegura que los alumnos se encuentran en un lugar divertido, familiar y cargado de buena energía. Según indica, “podemos garantizar buenos resultados en NaturViden. Aunque termine la formación, seguimos asesorando a los estudiantes en cualquiera de las técnicas aprendidas”.

Los alumnos acceden a material didáctico único y exclusivo de la Academia, consistente en libros y folletos registrados llenos de ilustraciones explicativas y fotografías a todo color, actualizados y revisados anualmente. Indica también que los horarios son flexibles, no hay contratos de permanencia y están abiertos a cualquier idea o sugerencia que proponga el alumno.

Planes de expansión

En la actualidad, la franquicia NaturViden cuenta con una sede en la localidad de San Pedro de Alcántara, Málaga, encabezada por nuestro compañero y gran profesional Fernando Tirado Córdoba, pero el plan es continuar expandiéndose para poder llegar a más personas, ofreciéndoles la posibilidad de generar puestos de trabajo, vivir una vida más natural y ayudar a los demás.

“Estamos creando una gran familia de grandes profesionales, especializados en una amplia variedad de técnicas naturales. NaturViden es un lugar donde se puede encontrar inspiración para el futuro. Estamos antes, durante y después”, concluye.