La llegada de la primavera anima las ventas de lencería y bañadores online, según Gisela Intimates Comunicae

martes, 1 de marzo de 2022, 14:15 h (CET) El buen tiempo y el aumento de las horas de sol animan las ventas de ropa de baño y lencería. Un año más, Gisela Intimates vaticina un gran protagonismo del comercio electrónico durante los próximos meses La llegada del buen tiempo augura un importante auge en la actividad de las empresas que ofrecen ropa femenina. Ese es el caso de Gisela Intimates, una de las marcas de moda española más reconocidas.

Las altas temperaturas comienzan a hacerse notar en los termómetros y esta circunstancia se trata realmente de un auténtico pistoletazo de salida para quienes buscan con más empeño hacerse con los artículos que son tendencia para el verano que se avecina.

Bikinis, bañadores, estilos ‘mix and match’ o vestidos ligeros para el buen tiempo son algunas de las prendas que verán incrementada la facturación de las principales marcas de moda femenina.

En cuanto a los bikinis, existe una amplia gama de modalidades de esta prenda que se adaptan a los gustos de cada mujer para sus baños en el verano: bandeau, push up, modelos triangulares, multiposición o desmontables pueden combinarse con braguitas de todo tipo, de entre las que destacan las brasileñas o las multiposición.

El bañador seguirá siendo, según los especialistas, un artículo objeto de deseo en la mujer interesada en la última moda: los artículos lisos seguirán siendo tendencia, aunque se impondrán los estampados de todo tipo, como los topos, de rayas, florales, étnicos, multicolor, etc.

Además, es importante que la marca de lencería femenina cuente con una gran variedad de clases de bañadores para que se adapte a los gustos y preferencias de cualquier mujer; así, hay una amplia variedad de bañadores con o sin aros, de tipo push up, palabra de honor o con relleno, a elección de la mujer que disfrutará de sus prestaciones para los baños veraniegos.

Tendencias para la temporada primavera-verano 2022

La ropa de baño de esta temporada estará marcada por los estampados, sobre todo florales. Esta tendencia no será novedosa en 2022, puesto que ya se veía en las playas y piscinas en los últimos años.

Gisela Intimates prevé también que los modelos preferidos por las mujeres serán muy diversos, desde bikinis bandeau, push up, multiposición, desmontables o triangulares hasta los bañadores de todo tipo, un artículo destacado en la nueva temporada con multitud de posibilidades: desde los más simples hasta los estampados florales, de rayas, étnicos o multicolor.

Existe una amplia variedad de modelos de todo tipo entre la ropa de baño de la última temporada, a la que las mujeres que requieran cualquiera de sus artículos pueden acceder y adquirir con las mayores facilidades del mercado.

El Mix & Match, todo un reto en la moda actual

Atreverse a combinar diferentes estilos y colores en un mismo conjunto se está asentando en el sector de la lencería femenina, que quiere romper con lo convencional en términos de moda.

Por ello, reconocidas marcas como Gisela Intimates apuestan por un gran catálogo de productos de calidad para ofrecer todo tipo de combinaciones a la vanguardia de la moda femenina en la ropa interior.

