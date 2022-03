Obtener asesoría académica y aprobar cualquier examen de Física y Matemática ahora es fácil y económico Comunicae

martes, 1 de marzo de 2022, 13:23 h (CET) Más que una plataforma, Exams Trainer es una solución rápida, eficiente y económica para los estudiantes de Bachillerato que requieren asesoría académica ante la llegada de un examen o una asignación En la actualidad es cada vez más común ver a estudiantes buscar vídeos online, que los ilumine a la hora de hacer sus tareas o estudiar para un examen. Algunas veces encuentran información, e incluso algún ejercicio resuelto que se parezca; como también hay veces que no lo lograrán.

En todo caso, los chicos tratan de ver cómo aplicar la información que consiguen a lo que tienen que estudiar, y así comienza una lluvia de sus suposiciones y dudas que nadie aclara y que vuelven a aflorar a la hora del examen, llevando a resultados inciertos.

Por eso se creó Exams Trainer. Un servicio online que ofrece tutoría de física, matemática y química a estudiantes de bachillerato. Los tutores del servicio están disponibles en línea para ayudar a resolver cualquier ejercicio que el estudiante necesite resolver, sea para alguna tarea o en preparación para el examen.



¿Cómo funciona?

En la mayoría de los casos, el estudiante ni siquiera tendrá que describir su pregunta – ya se sabe lo complicado que puede ser explicar la pregunta en palabras para los alumnos – entonces solo con una fotografía del problema y lo que se lleva hecho del mismo bastará para abordar con la estrategia de resolución adecuada.

De inmediato, los tutores comenzarán una videollamada ayudando al estudiante a resolver el ejercicio. De esta forma se resolverán sus dudas y corregir errores, para así aprender a hacer los problemas por sí mismos. La experiencia dice que después de unos cuantos ejercicios resueltos los estudiantes ya están preparados.

Exams Trainer está disponible para atender a los alumnos en un horario flexible. Los profesores estarán disponibles para tutorías de lunes a viernes, desde las 16:00 hasta 21:00 horas y los domingos de 11:00 hasta las 14:00.

Mediante esta ventana de servicio, los estudiantes tendrán acceso a la ayuda cualquier día de la semana en el que el estudiante le convenga estudiar y que no haga falta hacer reservas previas.

Además, el servicio no está limitado a un solo día de atención, sino que cada curso da derecho a una semana de preguntas sobre el tema solicitado. Aparte de tener una gran disponibilidad de horario, es más económico que una tutoría presencial.

¿Es realmente necesario obtener ayuda académica?

Sí. Materias como física, química y matemáticas tienen su grado de dificultad y requieren más dedicación que otras asignaturas, aparte de eso, estas materias aparecen en un momento al que los estudiantes le dan demasiada importancia a la opinión de sus compañeros.

Muchos alumnos temen decir o preguntar algo inapropiado, que les pueda hacer quedar en “ridículo”, por lo que prefieren cualquier cosa, incluyendo reprobar el examen, antes de hacer una pregunta en público al profesor. Luego, se llevan todas las dudas para la casa, y cuando se sientan a estudiar descubren que no entendieron lo suficiente como para resolver los ejercicios y en este momento el fracaso en el examen, es lo estadísticamente más probable.

Esto no es un fenómeno nuevo, resultado de las redes sociales, los teléfonos móviles, sino que ha sido así desde siempre; y esta es una de las razones por la que históricamente tantos alumnos han suspendido las tres materias de ciencia.

Además, algo que comúnmente se ignora son los problemas base que los alumnos arrastran del pasado. En una materia como física, padecer dudas desde los niveles anteriores conllevará a una mayor dificultad al momento de aprender las teorías del presente. Es por esto que Exams Trainer se enfoca en aclarar los errores de base instantáneamente como: errores de trigonometría, operaciones de fracciones y demás.

Exams Trainer procura la educación de calidad. Se preocupa que el alumno aprenda y que obtenga excelentes calificaciones. Con su ayuda cualquier estudiante puede alcanzar el éxito académico de hoy y el del mañana.

