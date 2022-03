Adriana Domínguez: "los fondos Next Gen EU son una oportunidad para conseguir un sector textil sostenible" Comunicae

martes, 1 de marzo de 2022, 13:27 h (CET) RED MUNDO ATLÁNTICO impulsa, en su tercer Pequeno Almoço, el foro donde la presidenta ejecutiva de la firma textil Adolfo Domínguez realza la sostenibilidad, la naturaleza y el humanismo como elementos estratégicos de su compañía El evento tuvo lugar el 23 de febrero de 2022 en la sede de la Asociación Empresarial de Portugal AEP, contó con la colaboración de la Enterprise Europe Network de AEP – Associação Empresarial de Portugal y la presencia de un centenar de empresas y personalidades del ámbito textil portugués, español e italiano. La ponente principal, Adriana Domínguez, desplegó las líneas maestras de su estrategia empresarial e hizo un amplio recorrido por la historia de su compañía.

Destacó la gran labor de las empresas textiles portuguesas y su apuesta por la sostenibilidad, indicando que su producción en Portugal se ha incrementado cuatro veces en el último año y esperan seguir en esa línea los próximos años.

Con el foco en su estrategia I2= autor + naturaleza y poderosos argumentos de marketing: 'Pienso, luego compro'; 'conócete más, necesita menos'; 'ADN compra personalizada'; 'tiendas adaptadas al lugar y con elementos de la naturaleza'; 'tener un relato basado en el origen', etc. hizo un recorrido dinámico por las propuestas clave de la firma Adolfo Domínguez.

Es el tercer desayuno que RMA organiza desde su creación en abril del 2021. El primero fue realizado con el eurodiputado Nicolás González Casares en el HOTEL ATTICA21 de A Coruña y el segundo con Manuel Baltar presidente de la Diputación de Ourense en la sede de la AEP de Porto. RMA, dentro de su objetivo estratégico de crear legado, genera un informe de conclusiones de todos los actos que organiza para hacerlos llegar a las instituciones aludidas con el propósito de conseguir mejorar las áreas debatidas.

Red Mundo Atlântico es una asociación sin ánimo de lucro que conforma un ecosistema innovador para los negocios con una cultura integradora en el eje atlántico, creada por un grupo de empresarios españoles y la ASOCIACION EMPRESARIAL DE PORTUGAL AEP. Con sedes en A CORUÑA, PORTO, VIGO, MADRID y dos sedes virtuales en AEMME y en su propia plataforma digital, cuenta con 15 embajadores en diferentes países del eje atlántico, y 21 aliados estratégicos de diferentes sectores que son actores en las cuatro hélices que configuran el ecosistema: universidades, empresas, administración pública y sociedad civil.

