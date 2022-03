Una reforma integral puede incrementar el valor de una vivienda un 25%, destaca VIP Reformas Comunicae

martes, 1 de marzo de 2022, 13:07 h (CET) Uno de los principales alicientes para la reforma integral de viviendas es aumentar su valor de cara a una posible venta. Se estima que en España el aumento de valor podría estar en torno al 25%, aunque se encuentran diferencias según la ciudad La rehabilitación de una vivienda es la mejor solución para solucionar los desperfectos que tenga la construcción, ya sea por el paso del tiempo o por daños que haya sufrido por el tránsito de inquilinos.

Además de eso, se puede recurrir a una empresa de construcción para, simplemente, darle un toque diferente a una vivienda.

Todo esto conduce a un mismo resultado a veces oculto para muchos interesados en estos trabajos, que no es otro que el de la revalorización del precio de la vivienda, que, en algunos casos, puede llegar hasta un 30% de diferencia positiva respecto al momento anterior al comienzo de las obras, tanto en materia de venta como de arrendamiento.

Tener claro el objetivo principal de las modificaciones será fundamental antes de pedir distintos presupuestos para saber cuánto cuesta reformar una casa dependiendo de las características de la misma.

De qué dependerá la revalorización de la vivienda mediante la reforma

Es muy difícil conocer de antemano el precio de una reforma, puesto que existen muchos factores que intervienen en este proceso, como los siguientes:

Antigüedad: La edad de la vivienda es un factor fundamental para establecer el alcance y la profundidad de la reforma. Lo normal es que los pisos antiguos necesiten una reforma más a fondo (y más costosa) que un piso de reciente construcción.



Materiales: quizá ésta sea una de las cuestiones fundamentales para saber el precio de la reforma, así como para garantizar el mantenimiento óptimo de la casa.



Redistribución: en caso de que se desee lograr una nueva distribución de los espacios, por ejemplo, tirando o levantando tabiques para ampliar o crear nuevas estancias, también contará para determinar la revalorización de la vivienda.



Zona geográfica: las estadísticas dictaminan que no es lo mismo someter una vivienda a reformar en una gran ciudad que en otras provincias con el nivel de vida inferior y, por tanto, con empresas con tarifas más asequibles.

VIP Reformas es una plataforma online que permite al usuario obtener 4 presupuestos diferentes de empresas de la zona a los interesados en acometer un trabajo de este tipo, de forma que así el cliente será quien compare y decida qué empresa se encarga de su petición de la forma más profesional y eficiente del mercado.

