Cómo cuidar de los peces durante ausencias en casa por vacaciones, según los expertos de DeMascotas

martes, 1 de marzo de 2022, 12:51 h (CET) Las vacaciones son una etapa en la que los propietarios de peces como animales domésticos no saben qué hacer para procurar su mantenimiento, por lo que es clave seguir una serie de consejos para su cuidado mientras se disfruta de unos días fuera de casa que ofrece DeMascotas Sin duda, la mejor solución posible es dejar en manos de vecinos, familiares o amigos la tarea de dar de comer a los peces domésticos y mantener el acuario en perfectas condiciones pero, si esto no es posible, DeMascotas enumera algunos puntos esenciales para garantizar los máximos cuidados de estos animales de compañía mientras su propietario disfruta de una escapada veraniega.

Alimentación

Existe en el mercado una ingente oferta de productos de comida que se disuelve sólo cuando los peces tratan de ingerirlos, como los bloques especiales de alimentos que puede durar hasta tres días (ideal, por ejemplo, para ausencias de fin de semana).

También se puede acceder a pastillas que pueden prolongar su suministro hasta dos semanas, elaboradas específicamente para no ensuciar el agua y disolverse progresivamente durante ese período.

Por otro lado, la opción de adquirir un comedero automático para acuarios es otra de las grandes soluciones para este cometido. Con capacidad para automatizar los momentos en que el dispensador libera el alimento, pudiendo elegir la dosis y la frecuencia.

Temperatura del agua

Al estar fuera durante unos días, no podrás revisar las condiciones del acuario óptimas para la supervivencia de las especies que viven en su interior.

En verano, con las correspondientes olas de calor que afectan a gran parte del territorio del país, se puede experimentar un cambio muy brusco de los niveles que podría ser letal para estas especies, por lo que es importante dejar el acuario en un lugar en el que consideres que se va a mantener fresco y sin grandes modificaciones ambientales.

Si no se encuentra este lugar idóneo, se puede programar el aire acondicionado para que se encienda en los momentos más críticos de calor de cada día para procurar el mejor mantenimiento de tus mascotas o incluir un enfriador o ventilador son sonda de temperatura.

Comprobar el estado físico de los peces antes de salir

Es importante una revisión de cada uno de los ejemplares antes de la marcha para una mayor tranquilidad de que no hay riesgo de volver y encontrarse con animales enfermos o, directamente, sin vida. En DeMascotas, portal líder en información sobre mascotas se puede encontrar mucha más información sobre peces.

