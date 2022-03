Total Renting señala las 5 principales ventajas del renting para las pymes frente a la compra de vehículos Comunicae

martes, 1 de marzo de 2022, 12:55 h (CET) El dilema sobre alquilar o comprar los vehículos que servirán a las pequeñas empresas para prestar sus servicios puede decantarse a favor del renting si se tienen en cuenta estas 5 grandes propiedades a las que apunta Total Renting A la hora de pensar en una flota de automóviles corporativos, es muy importante meditar bien si optar por la modalidad de renting o por su adquisición en propiedad, ya que, teniendo en cuenta diferentes factores, puede acabar siendo un lastre para la rentabilidad del negocio.

Total Renting, servicio líder en el sector del renting de vehículos, señala los 5 beneficios más importantes de elegir esta opción.

5 ventajas de recurrir al renting para una empresa

A continuación, se exponen las principales ventajas de la modalidad de renting flexible que ofrecen los profesionales de esta compañía:

Cuota fija: esto supone que el desembolso periódico será invariable, sin tener en cuenta posibles gastos que surjan en el uso de estos vehículos.



Posibilidad de cancelación en caso de pocos ingresos o cierre: si la empresa en cuestión nota un descenso en sus ingresos o, incluso, no puede evitar el fin de su actividad, puede anularse este servicio.



Vehículo de sustitución en caso de avería: si el vehículo en cuestión sufre alguna avería, el servicio de renting ofrece otro de sustitución de similares características para que no afecte al rendimiento de la empresa.



Sin necesidad de financiación: una de las limitaciones de muchas entidades es la financiación, un tema que no es impedimento en una empresa líder del sector como esta.



Mínimo papeleo: los trámites burocráticos se han reducido drásticamente para la máxima comodidad de los interesados, por lo que esta gestión se agiliza en gran medida.

Teniendo en cuenta estas características, en muchas ocasiones es mucho más rentable optar por un sistema de renting flexible como el que ofrece Total Renting.

Comprometido con la situación actual, su equipo ofrece cláusulas adaptadas a la pandemia para una mayor tranquilidad y seguridad en tiempos tan complicados como estos: el cambio de vehículo si cambian las circunstancias de la empresa, la mayor flexibilidad de su contrato o la contribución a evitar el endeudamiento en caso de empeorar la situación y mejorar la liquidez son solo algunas de las ventajas de apostar por Total Renting, el servicio de renting líder del sector.

