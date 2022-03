La profecía de los cambios en la Tierra se descubre en 'Año 2020 El Arcángel Metatrón y otros seres de luz' Comunicae

martes, 1 de marzo de 2022, 12:31 h (CET) La escritora Arantza Ibarra Basáñez relata en esta obra su experiencia personal con distintos seres de luz y los mensajes que le transmitieron sobre la era de Acuario en la que se encuentra el planeta en este momento y todos los cambios que esto implica La escritora, guionista y directora de cine Arantza Ibarra Basáñez relata su experiencia personal con distintos seres de luz en su obra Año 2020. El Arcángel Metatrón y otros seres de luz (Editorial Kolima), que publicó ese mismo año un mes antes de la llegada del COVID-19.

La autora se abre por completo y narra con un estilo cercano y sencillo cómo fue capaz de conectar, a través de la meditación, con distintos seres de luz que rondan el mundo con la misión de transmitir su verdad.

"Desde muy pequeñita he conectado con otros planos. Todo empezó con la muerte repentina de mi hermano pequeño. Tenía una gran necesidad de conectar con él. Pero en la adolescencia bloqueé esas conexiones porque me daba miedo hacer viajes astrales. Más adelante, he aprendido que hay diferentes opciones para viajar que no tienen que ser tan fuertes como salir del cuerpo. La meditación ayuda mucho a sintonizar y a abrir tu chakra corona o tercer ojo para poder visualizar, sentir o escuchar esos mensajes".

De esta manera, estos seres de luz llegan para despojar a la humanidad de las energías negativas que se hallan en su interior y para que pueda recuperar su verdadera esencia.

El Arcángel Metatrón es el ángel iluminador encargado de acompañar a los humanos en la transición del planeta Tierra a la nueva era, una era repleta de cambios a nivel global y espiritual en la que trata de fomentar la paz, la humildad, el amor, la empatía y la unidad en una sociedad a la que todavía le queda mucho que aprender para poder hallar la luz que se esconde en cada una de las personas que la conforman.

"La conexión con esta gran energía y ser de luz fue un proceso lento y muy amoroso. Tuve que aprender mucho sobre la manera que tenía de comunicar y transmitir. Hoy en día es mucho más ágil y la práctica me ha dado muchas más herramientas para conectar con él. Para mí, Metatrón es y sigue siendo mi faro, mi guía, y no solo para mí, en esta nueva era de Acuario que está más presente que nunca".

Arantza Ibarra Basáñez pretende con su experiencia personal mostrar la llamada de estos maestros y guías hacia la era de Acuario; una nueva era astral, que conlleva un periodo de transformación en la galaxia y especialmente en el planeta Tierra, en la que la unidad, la cooperación y el profundo despertar espiritual, esa conexión íntima con uno mismo y con el entorno de una manera inmediata, son decisivos para seguir avanzando. Solo así se podrá salir del pozo en el que se encuentra el ser humano y aprender a vivir libre en armonía y en paz.

Los lectores se embarcarán en el testimonio de la escritora, y aprenderán y descubrirán junto a ella la realidad oculta sobre estos seres. Asimismo, la autora los invita a adentrarse en un camino introspectivo en el que cada uno busque la luz que alberga en su interior y confíen en la palabra de estos guías que advierten de todos los cambios que se avecinan no solo en todo mundo, sino también en la sociedad.

"El 2020 fue el año en el que la Tierra ya se había preparado para recibir todos los cambios que vienen del cosmos y todo lo que ello conlleva. En esta nueva era de Acuario, casi todo viene del aire, internet, los virus, las canalizaciones, las criptomonedas… La transformación no ha hecho más que empezar para la humanidad y la cooperación, la unidad, la espiritualidad y el despertar es clave para no quedarse atrás".

Año 2020. El Arcángel Metatrón y otros seres de luz es una obra capaz de traspasar las barreras de lo metafísico. La autora consigue trasladar las sensaciones que le transmiten estos seres de luz y que harán de guía para el lector en este camino de meditación en busca de respuestas. Sin duda, una propuesta interesante y diferente que descubrirá una nueva realidad a todo aquel que la lea.

La obra de Arantza Ibarra Basáñez, Año 2020. El Arcángel Metatrón y otros seres de luz, está disponible en las librerías para aquellos lectores que quieran descubrir al Arcángel Metatrón y su profecía.

Vídeos

«Año 2020. El Arcángel Metatrón y otros seres de luz», de Arantza Ibarra Basáñez



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.