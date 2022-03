Restoratives: Nuevo tratamiento natural para la caída del cabello de I.C.O.N.®️ a la venta en MiPelazo.com Comunicae

martes, 1 de marzo de 2022, 10:47 h (CET) La línea Restorative de ICON está compuesta por dos productos: Tratamiento 5.25 para promover el crecimiento del cabello y el Elixir Serum Anti Caída para frenar la caída el cabello, ambos ya a la venta en la web de referencia de cuidado capilar MiPelazo.com La firma española I.C.O.N.®️ presenta su nueva línea Restorative para la caída del cabello y está compuesta por dos productos naturales. El Tratamiento 5.25 que promueve el crecimiento del cabello además de frenar la caída y el nuevo Serum Elixir Anti caída que frena la pérdida y fortalece el cabello. Ambos ya a la venta en la web de referencia de venta de productos ICON MiPelazo.com.

En MiPelazo.com confirma que la caída del cabello es una de las máximas preocupaciones tanto en mujeres como hombres en cunato al cuidado capilar se refiere. Además este problema se ha visto aumentado en los últimos semestres ya que se ha confirmado que la pérdida de cabello es uno de las secuelas del COVID. Durante el cambio de estación de invierno a primavera y sobretodo de verano a otoño se acentúa la perdida del cabello. En momentos puntuales por estrés, agobio y simples cambios hormonales también se encuentra con esta preocupación.

Es por eso que la firma de productos de peluquería orgánicos I.C.O.N.®️ presenta su nueva linea ICON Restorative. La nueva línea es unisex y va dirigida para tratar de frenar la caída del cabello y promover el crecimiento del pelo fuerte y sano. Los dos nuevos productos están diseñados bajo estudios científicos que abalan sus propiedades y además tienen una nueva fórmula de aplicar tan demandada por su comodidad por todo el publico. Los dos nuevos productos de ICON son los considerados como Leave In, es decir no se tienen que enjuagar. Gracias a esta nueva aplicación, el consumidor se puede peinar con ellos y dejarlo todo el día aplicado para que así el tratamiento haga su efecto.

