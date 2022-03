Ventajas de estudiar títulos profesionales españoles y en modalidad online Comunicae

martes, 1 de marzo de 2022, 10:51 h (CET) Ya no es una sorpresa que la formación online está siendo cada vez más imprescindible y necesaria, y no sólo por el dinero que se ahorra al estudiar desde casa, sino también por respetar el ritmo de vida actual y la rutina que se enfrenta diariamente que muchas veces hace incompatible la posibilidad de estudiar y crecer profesionalmente. Pero siempre se está escuchando la importancia de un título oficial, pero ¿cuál es la diferencia con un título profesional de AUCAL? AUCAL Business School se ha posicionado como una Escuela de Negocios con diversidad de títulos, destacando especialmente los títulos oficiales de sus Másteres Universitarios, cubriendo áreas desde administración, psicopedagogía, comercio y marketing.

Para acceder a un título oficial es obligatorio contar con un título universitario previo, convirtiéndose en la principal barrera que tienen los profesionales que desean adquirir conocimiento de calidad para su futuro laboral.

El hecho de no poseer un título universitario inmediatamente margina al alumno o se podría decir perfectamente lo discrimina a no poder optar por un título oficial. Pero antes de desanimarse, hay que preguantarse lo siguiente:

¿Realmente se necesita un título oficial?

Razones de necesitar un título oficial universitario

Oposiciones Aumento de salario Escalar profesionalmente Trabajo de sector público Si el profesional va a postular a alguna oposición (España) o está trabajando en el sector público y quiere escalar en su carrera profesional, necesitará un título oficial para poder lograr esas metas, dado que el sistema de educación de España necesita y exige nivelar los programas académicos de las diferentes Universidades existentes que ofrecen esta titulación oficial.

Ventajas de estudiar un título profesional

Primero que todo se debe dejar claro que un título profesional de AUCAL, es una formación exactamente igual que la del título oficial universitario, el mismo plan de estudios, el mismo tiempo de duración y los mismos profesores, estudiando sobre la misma plataforma elearning. La única diferencia radica en que el título oficial incluye un Trabajo de Fin de Máster (TFM) que se debe defender ante una comisión y que eso se presenta a la Universidad que imparte el título oficial.

Si el profesional no cuenta con titulación universitaria y desea estudiar un Máster Profesional de AUCAL, se pueden identificar razones y ventajas de estudiar un título de estas características.

Le aporta al profesional un valor agregado a su Curriculum Vitae Nivela sus conocimientos para enfrentar los desafíos actuales del mercado laboral Puede postular a nuevas opciones laborales del sector privado Puede especializarse en alguna área de estudio y convertirlo en experto del sector Pagará mucho menos, en promedio un 80% menos que el título oficial, y después se le podrá reconocer las asignaturas realizadas para poder sacar el título oficial Un título profesional puede ser la respuesta que busca un profesional para poder crecer profesionalmente, es un error pensar que sólo los títulos oficiales son los que ayudarán a avanzar en una carrera laboral.

No hay que olvidar la razón número 5 antes mencionada, si el alumno estudia un título profesional en AUCAL, por ejemplo un Máster, podrá después acceder directamente al mismo título oficial reconociendo la mayor parte de las asignaturas ya estudiadas y sacando el título oficial en menor tiempo y menos coste.

