El Segontia Folk llega a su X Edición el próximo fin de semana Comunicae

martes, 1 de marzo de 2022, 10:15 h (CET) Se va a celebrar los días 4, 5 y 6 de marzo en los que se han programado 4 conciertos en El Auditorio de El Pósito. El festival Segontia Folk lo organiza la Asociación de Empresarios de Sigüenza, con el patrocinio del Ayuntamiento de Sigüenza, de Font Vella y la colaboración de un buen número de empresas locales El festival de música de raíz, Segontia Folk, llega a su X Edición. Va a tener lugar los días 4, 5 y 6 de marzo, después de que la organización trasladara la celebración, que había coincidido siempre con la fiesta patronal de San Vicente, por motivo de la pandemia.

Como cada año, el cartel es sobresaliente. En 2022, habrá 4 actuaciones en el Pósito, una de ellas gratuita, a cambio de un kilo/litro de alimentos no perecederos que se entregarán a Cáritas Sigüenza, y además se va a contar con el Aula de Dulzaina de Sigüenza de la Escuela de Folklore de Diputación de Guadalajara, dando pie con ello a la actuación de músicos locales.

El viernes, día 4 de marzo, Luis Ángel Fernández y Jaime Vidal presentarán en el Auditorio de El Pósito, su proyecto 'Toques de Fiesta' (El Pósito. 20 horas. 5 euros). En este trabajo, abordan el repertorio y la técnica de dulzaina castellana a través de 30 nuevas composiciones de su autoría. La amplia experiencia de sus autores como intérpretes y pedagogos avalan la doble publicación de un libro y un disco.

El sábado, día 5 de marzo, Amir John Haddad – El Amir traerá hasta Sigüenza “De Este a Oeste” (El Pósito. 20 horas. 10 euros). El Amir es uno de los músicos más versátiles del panorama musical internacional actual. Ha sido premiado por la mejor composición original en el Certamen Nacional de Coreografía y Danza de Flamenco en 1999, tiene nominaciones a los Latin Grammy con Radio Tarifa (2004) y con Chambao (2012) y ha ganado el Global Music Award con 'Snow Owl' en 2019 y con su disco 'Andalucía' en 2020. Esa mañana, los dulzaineros locales saldrán en pasacalles por la ciudad.

Y el domingo, 6 de marzo, Kilema, Alma de Madagascar (Música, Cultura Y Respeto) ofrecerá el concierto didáctico familiar que siempre programa la organización (El Pósito. 12 horas. Entrada gratuita a cambio de un kilo/litro de alimentos no perecederos). 'Un viaje a Madagascar' propone al espectador, con la música como medio de transporte, un fascinante recorrido lleno de valores, ideas y aprendizaje.

Por la tarde, actuará Lume de Biqueira, una banda de gaitas espectacular cuyo sonido no responde a lo que la mayoría espera escuchar. Los interesados ya pueden adquirir las entradas en la Oficina de Turismo de Sigüenza. También es posible adquirir un bono para las tres actuaciones por 15 euros.

El festival Segontia Folk lo organiza la Asociación de Empresarios de Sigüenza, con el patrocinio del Ayuntamiento de Sigüenza de Font Vella y la colaboración de un buen número de empresas locales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Alianza Educativa Digital para el Transporte 4.0 entre AT Academia del Transportista, ASTIC y CONFEBUS Refundar el paradigma de la Venta para la nueva realidad Palex lanza la primera web en español dedicada exclusivamente al temblor esencial Ventajas de estudiar títulos profesionales españoles y en modalidad online Smartclinic un nuevo ERP Cloud para clínicas