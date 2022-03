Casa Batlló y L’illa Diagonal, centro de pruebas de última tecnología de siete startups coreanas Comunicae

martes, 1 de marzo de 2022, 09:07 h (CET) Coincidiendo con el Mobile World Congress (MWC Barcelona), inauguran este proyecto de innovación tecnológica para crear una experiencia inmersiva e inclusiva. Las empresas emergentes de Seúl seleccionan Barcelona como la mejor ciudad innovadora para su expansión por Europa Casa Batlló de Antoni Gaudí acoge a cuatro startups coreanas especializadas en innovación, que muestran sus distintas tecnologías integradas y, sobre todo, inclusivas para personas con discapacidad auditiva y/o de movilidad, en el Mejor Monumento del Mundo, recientemente restaurado. El Centro Comercial L’illa Diagonal también colabora con tres startups. Las siete startups están abiertas al público y, por tanto, se pueden visitar de manera gratuita, coincidiendo, además, con el Mobile World Congress (MWC Barcelona), que espera la llegada de entre 40.000 y 60.000 visitantes en la presente edición.

Pantallas 3D sin gafas, tótem informativo inclusivo adaptado a personas con diversidad funcional, un audio inmersivo para contar la historia de la fachada de Casa Batlló y una app para niños para cazar personajes animados son algunas de las tecnologías que se están probando en Casa Batlló y L’illa Diagonal.

Este proyecto de banco de pruebas (o Prueba de Concepto-PoC) ha sido llevado a cabo por la Asociación de Comercio Internacional de Corea (KITA) y la Agencia de Negocios de Seúl (SBA); dos organizaciones que apoyan y promueven el desarrollo de empresas emergentes de Seúl (Corea del Sur). Una vez finalizado este proyecto, ambas entidades tienen previsto expandir estas tecnologías por toda Europa, incluida España. Esta es la segunda edición tras el éxito obtenido en junio del pasado año, en el centro comercial Glòries de Barcelona, donde participaron cinco startups respaldadas por la empresa OASTA Consulting. En esta segunda edición, participan siete startups coreanas: cuatro se instalarán en Casa Batlló (Dtonic, Gaudio Lab, Mopic y Razen) hasta finales de abril y, otras 3, en L’illa Diagonal (12CM, Ehan Creative y WE-AR), hasta finales de marzo.

Gary Gautier, director general de Casa Batlló, ha explicado que “la tecnología elegida se pone al servicio del Museo para conseguir mejorar la comunicación con los visitantes, ya que permite tener contenidos dinámicos, actualizados, en movimiento, etc. Además, permite dar un paso más en cuanto a sostenibilidad, ya que evitamos cartelería, folletos, impresión y, en general, papel y, sobre todo, en ser inclusivos, ya que esta tecnología está al servicio de todas las personas con alguna discapacidad”.

Por su parte, Ainhoa Izuell, directora de marketing de L’illa Diagonal, ha destacado que las tres startups coreanas han analizado sus intereses de marketing y las respectivas características de su espacio, para adaptar sus tecnologías y así colaborar con sus distintos objetivos de mejorar su comunicación con los visitantes para llevarla a cabo de manera más efectiva y de ofrecer entretenimiento en sus instalaciones y en sus perfiles de redes sociales, donde también esperan conseguir más engagement con los usuarios.

Barcelona, trampolín de innovación para Europa

Dong-ho Sung, jefe de la división de startups de la SBA, ha explicado: “Creo que el proyecto Prueba de Concepto es una gran oportunidad para mostrar de manera efectiva las excelentes tecnologías que poseen las nuevas empresas coreanas en el mercado global. Comenzando desde Barcelona, ​​no escatimaremos esfuerzos para promover el desarrollo de nuevas empresas, para que se den a conocer en Europa próximamente”.

Phil-Jae Park, Director del equipo de Innovación y Crecimiento de KITA, ha destacado: "Como institución con amplia experiencia internacional en PoC, apoyaremos la expansión global de las nuevas empresas coreanas, mediante la internacionalización de la red de socios corporativos y las instalaciones emblemáticas en el extranjero".

Acerca de KITA

La Asociación de Comercio Internacional de Corea se estableció en 1946 con el objetivo de promover la economía coreana a través del comercio. Actualmente, es la organización de promoción comercial más importante de este país, con más de 70.000 miembros. http://www.kita.org

Acerca de SBA

Administrada por el gobierno metropolitano de esta ciudad, esta institución fue creada para promover y desarrollar industrias, dar apoyo comercial y proporcionar servicios integrales a las PYMES ubicadas en Seúl. http://www.sba.seoul.kr/eng/main/main

