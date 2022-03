Cuánto se debe pagar en impuestos por la venta de una casa en Málaga Emprendedores de Hoy

Actualmente, vender un inmueble representa una tarea bastante complicada, especialmente si se trata de una vivienda.

Esto se debe principalmente a que son muchos los aspectos legales y fiscales que hay que tener en cuenta para una transacción exitosa, entre los cuales el cálculo de los compromisos económicos con Hacienda es uno de los más complicados de ejecutar.

Actualmente, empresas especializadas en el área como D&A Inmobiliaria se caracterizan ampliamente por su capacidad de ayudar al público en general a vender propiedades en localidades como el Rincón de la Victoria. Gracias a su apoyo, las personas podrán definir fácilmente cuánto dinero hay que pagar en impuestos por la venta de una propiedad en Málaga y la Costa del Sol de manera efectiva y segura.

Cancelar ciertos impuestos por la venta de una vivienda Son muchas las personas que no están completamente familiarizadas con todas las gestiones que hay que realizar en el momento de vender una vivienda, especialmente en el ámbito fiscal. Es necesario saber que sin estos finiquitos la legalidad de la transacción será puesta en duda, pudiendo generar importantes penalizaciones económicas a todas las partes involucradas. Por esta razón, es importante tener en cuenta cuáles son los tres principales impuestos que hay que pagar al momento de vender una propiedad.

Impuesto sobre la Renta por la Ganancia Patrimonial Calculando las ganancias patrimoniales obtenidas por la venta del inmueble, este es un impuesto que debe pagarse en el año después de la operación, a través de la declaración de la renta. El porcentaje a pagar dependerá del beneficiario obtenido y, para su cálculo, hay que tener en cuenta el número de años que ha sido propietario, pero, en líneas generales, oscila entre el 19 % y el 23 % las ganancias obtenidas por la transacción. Para el cálculo del beneficio, hay que tener en cuenta cuáles han sido los gastos relacionados con la compra y venta de la propiedad, así como aquellos otros gastos derivados de la conservación y reformas de la vivienda que puedan ser objeto de aplicación.

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana También conocido como plusvalía municipal, consiste en pagar al ayuntamiento por el incremento en el valor del terreno de naturaleza urbana durante el periodo en que el mismo haya sido propiedad del vendedor. En líneas generales, debe pagarse durante los primeros 30 días hábiles tras la operación y se puede calcular de acuerdo a las necesidades y comodidades del contribuyente.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles Dependiendo de la época en la que se haya consolidado la venta de la propiedad, será necesario que tanto el vendedor como el comprador paguen el IBI: un impuesto que se liquida una vez al año y lo debe pagar el propietario de la vivienda, desde el inicio del año fiscal actual. Este pago es obligatorio y debe realizarse periódicamente cada año. ¿Quién paga el IBI cuando la propiedad se vende ya empezado el año?

Asesoría inmobiliaria profesional con D&A Inmobiliaria Teniendo en cuenta las variaciones que pueden llegar a experimentar los impuestos, dependiendo del caso en particular de cada contribuyente, es sumamente importante asegurarse de hacer el cálculo de los mismos de forma ordenada y precisa. Después de todo, de esto dependerá la legalidad de la venta y el estatus del vendedor frente a Hacienda.

Si se cuenta con el apoyo de profesionales como D&A Inmobiliaria, será posible gozar de una asesoría gratuita en todo el proceso legal y fiscal para vender una propiedad. Además, la empresa también es capaz de promover la venta rápida y segura de los bienes raíces en toda la Costa del Sol en la provincia de Málaga, gracias a su capacidad de realizar ventas a medida de las necesidades de cada persona.



