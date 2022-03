Las casas de ARK Architects son villas que seducen y cautivan a las personas que las disfrutan Emprendedores de Hoy

martes, 1 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Ya sea para vivienda permanente o como lugares de descanso, las villas se han convertido en una alternativa interesante para aquellos que buscan elegancia y confort lejos del caos incesante de las grandes ciudades. Las villas son modelos de vivienda que aprovechan grandes espacios de terreno para alojar construcciones que comuniquen el interior y el exterior, aprovechando las cualidades de la naturaleza e introduciéndolas armónicamente dentro de la vivienda, con el fin de generar bienestar en aquellos que la habitan.

La firma de arquitectos ARK Architects, especializada en el diseño de villas de lujo, ha construido viviendas siguiendo las últimas tendencias de la arquitectura contemporánea, para proporcionar espacios que cautiven y seduzcan.

Viviendas que ofrecen una experiencia placentera El interés de los fundadores de esta firma está enfocado a ofrecer una experiencia placentera a las personas en su casa. Por este motivo, ha encontrado en las viviendas de lujo el lugar perfecto para innovar en cuanto a elementos de diseño que permitan despertar emociones aprovechando la simplicidad de la luz natural, las texturas de los materiales, los espejos de agua, etc. La articulación equilibrada de estos elementos activa estimulos cerebrales y sensoriales que maximizan la experiencia de las personas al habitar cada uno de los espacios que componen la vivienda, a la vez que les permiten entablar un diálogo más tranquilo con el entorno que les rodea.

Comprar una vivienda de lujo Adquirir una vivienda de lujo no debe tomarse a la ligera. Muchas de las personas han trabajado a lo largo de los años para contar con los recursos necesarios, por lo que la materialización de este sueño representa una satisfacción enorme en su proyecto de vida. En ese sentido, ARK Architects se preocupa por acompañar a los clientes durante todo el proceso, de principio a fin, garantizando de esta manera contribuir a que su sueño se vuelva realidad. El equipo especializado de ARK Architects se ocupa de todo lo que concierne a cada proyecto. Así, comienza por brindar ayuda en el planteamiento, desde la idea hasta la visualización en planos y modelos, tramita las licencias y las licitaciones de la obra y también dirige toda la construcción y los trabajos finales.

Después de que el reconocido arquitecto Manuel Ruiz Moriche conciba el concepto completo del que nace cada villa, el equipo especializado de ARK Architects comienza un increíble proceso que inicia con la preparación del terreno y termina cuando su propietario recibe las llaves de su nueva vivienda.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.