Míriam Pascual explica las secuelas del maltrato psicológico Emprendedores de Hoy

martes, 1 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Los abusadores utilizan el maltrato psicológico como estrategia para someter a la víctima a través de violencia verbal o psicológica con el propósito de manipularla para conseguir lo que desea. Este tipo de violencia es muy común a día de hoy y acarrea secuelas en las personas provocando heridas muy profundas desde el punto de vista emocional. Míriam Pascual, terapeuta y coach emocional, ha ayudado a muchas personas a recuperarse de las secuelas del maltrato psicológico mediante sus servicios de terapia emocional con el objetivo de ofrecer las herramientas necesarias para superar la crisis. Realiza sus sesiones desde Girona a todo el país mediante conferencias.

Las huellas que deja el maltrato psicológico Muchas veces, los casos de abuso psicológico vienen de una persona cercana o querida y, en estos casos, las huellas suelen ser más profundas. Los daños influyen de forma negativa en todos los ámbitos de la vida de las víctimas, en especial en sus relaciones con las demás personas, ya que el sufrimiento interno que experimentan es tan intenso que no les permite tener una vida normal a menos que logren recuperarse de esas secuelas. El abuso psicológico puede venir de muchas personas y puede manifestarse de muchas maneras, pero el daño que ocasiona en sus víctimas siempre es el mismo, ya que la intención de los abusadores es someterlas para usarlas con el propósito de conseguir lo que desean, sin tomar en cuenta las consecuencias que pueden generar para cumplir sus propósitos. Las víctimas solo pueden recuperarse de las heridas que dejan estos abusos con mucha ayuda psicológica a través de terapias emocionales que les permita recuperar poco a poco su vida normal.

¿Cuáles son las secuelas del maltrato psicológico? Estar sometidos al abuso reiterado, al miedo y la violencia genera unos profundos daños emocionales que forman parte de la víctima hasta que decide afrontarlos. La autoestima baja es una de las secuelas más comunes, ya que cuando alguien domina a otra persona a través de agresiones verbales y emocionales constantes, la mente termina por aceptar y creer lo que constantemente escucha. La inseguridad es otra de las consecuencias, ya que las víctimas se sienten incapaces y con miedo de hacer cualquier cosa por temor a represalias. También lo son la ansiedad y la depresión, ya que el cuadro anímico de los abusados disminuye y no tiene la suficiente determinación para confrontar la situación. Estas secuelas pueden superarse de la mano de acompañamiento profesional, por ello, la coach emocional y terapeuta, Míriam Pascual, a través de sus años de investigación y experiencia provee de todas las herramientas necesarias para lograr superar las marcadas huellas que deja el maltrato psicológico, a través de sesiones online grupales o personalizadas. Son muchas las personas las que dan testimonio de la veracidad de estos programas, logrando retomar su vida cotidiana al haber superado estas secuelas.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.