Enseñar no es fácil, hablar de política tampoco... ​Martín Martínez Martínez, Barcelona Lectores

martes, 1 de marzo de 2022, 08:49 h (CET) El buen docente sabe, que si explicando se aleja demasiado del nivel del alumno, éste no entenderá y desconectará. Aunque no es fácil, la mayoría de los enseñantes intentan actuar dentro de la Zona de Desarrollo Próxima de sus alumnos. Es decir, no suben demasiado el nivel.(..)



Este principio que intentan seguir los docentes, deberíamos seguirlo todos cuando conversamos, especialmente cuando hablamos de política. Yo lo intento. ZDP.

Como estoy en contra de los «duros» y de los que piensan que Franco salvó a España, cuando hablo con ellos, evito el tema, o expreso opiniones parciales sobre lo que ellos defienden, o si les doy la razón, lo hago con un «Pero». . Está claro que la inmigración debe regularse, sin embargo, no podemos responder a la desesperación de los pobres con cañonazos.

Como estoy en contra de los independentistas, y de los que dicen que Puigdemont es grande, cuando hablo con ellos hago lo mismo, que cuando hablo con la derecha franquista. Y si alguna vez les doy la razón, también lo hago con un "pero". Claro, usted tiene derecho a defender la independencia, pero, respetando las leyes y nuestro derecho a oponernos.

