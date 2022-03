Tener conciencia es tener una conexión con lo absoluto, supone tener contacto con la moralidad, lo que quiere decir que hay leyes naturales. Aunque nadie “me pille”, aunque no me metan en la cárcel, aunque no se entere mi esposa…, hay quien me está acusando. Cuando el personaje de la novela de Dostoievski está declarando que a él le va bien así, es porque quiere tranquilizar esa conciencia que él quiere negar.



Si lo pensamos un poco, no hay nada que nos pueda dar más miedo que las personas que no tienen conciencia. O lo que es lo mismo, las personas que no tienen Dios. Si no hay Dios no hay ley eterna, no hay nada absoluto en las enseñanzas morales. Es lo que más debemos temer, porque una persona así es puramente egoísta, va a lo suyo a costa de lo que haga falta, pasará por encima de nuestros cadáveres. Desgraciadamente estamos viendo y viviendo estos días casos a casi todos los niveles.