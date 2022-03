Hay que prepararse para conducirse

Me gusta ir a la montaña con compañeros. Además de ser recomendable no salir solo al monte, cuando salgo a caminar con ellos disfruto de su compañía, de tener a alguien con quien hablar, con quien disfrutar de esos momentos... Aunque, en ocasiones, quizá sin mala intención, uno te molesta.

Una vez escuché que Dios nos dio un trabajo. Una labor que es completar el rigor con el amor. Decía que introduciendo el rigor con el amor así se va a rectificar el mundo. Esto es muy fácil de explicar porque si en vez de decirle a una persona” qué fea que te queda esa chaqueta”, le dijeras “¡qué buen corte tiene esa chaqueta!”, eso sería amar a esa persona. La primera frase utiliza un rigor innecesario, molesto y hay que procurar levantar el ánimo que es lo que hace falta en estos tiempos, argumentaba.

En ocasiones, allá arriba escucho expresiones como: “Has engordado”, “Estas viejo”, “Eres un mandón”, etc. ¿Para qué decir esto? Quizás, decirlo en un momento puntual, en un contexto apropiado y en tono de broma, no tendría importancia. Lo que ocurre es que ya venimos corridos de otras guerras y esa puede ser un suma y sigue. Y ya no digo si esa persona te está machacando con la misma frase cada vez que coincides con él en una salida. Entonces es cuando le dices al gracioso de turno que te está molestando y éste va y se ofende... Por eso pienso que hay que prepararse para dirigirnos al otro.