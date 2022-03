Koala Glasses, la startup valenciana de gafas inteligentes Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de febrero de 2022, 18:10 h (CET)

Las gafas inteligentes están pensadas para reemplazar el uso de auriculares de una forma elegante y menos perjudicial para la salud auditiva. Los avances tecnológicos de la actualidad permiten que cada vez más accesorios cotidianos incorporen tecnología.

La startup valenciana Koala Glasses liderada por Javier Navarro (CEO y fundador) es una de las empresas pioneras en este sector. Fundada en 2021, presentó su primera colección de gafas inteligentes, denominada Glasses of The Future. Este modelo sirve para escuchar música, hablar por teléfono e interactuar con un asistente de voz como los sistemas Siri o Alexa, sin perder un centímetro de diseño y elegancia.

Javier Navarro, de 23 años, asegura: “es un mercado muy grande y con poca innovación, queremos competir ofreciendo un producto que aporte más valor con el mismo diseño que ya funciona”. Pese a su temprana edad, no es la primera vez que este joven emprende. Estudió en EDEM (Escuela De Empresarios) y, posteriormente, pasó por las puertas de la aceleradora Lanzadera impulsada por Juan Roig con otro proyecto en 2020, en plena pandemia.

Acaban de empezar, pero tal y como afirma Navarro: “esperamos crecer muy rápido en 2022, creemos que la clave del proyecto reside en el producto, nos hemos centrado en ser innovadores, pero siempre pensando en que el cliente busca mucha estética y muchas veces las empresas tecnológicas lo olvidan”.

¿Cuáles son las características de las gafas inteligentes de Koala Glasses? Las gafas de esta empresa española incorporan microaltavoces que dirigen las ondas de sonido hacia el oído para brindar una experiencia de audio envolvente que asegure la privacidad de las conversaciones. Asimismo, posee un micrófono que captura la voz de forma clara durante las llamadas o activación de comandos de voz, ya que funciona con un sistema algorítmico de cancelación de ruido.

Su manejo es relativamente fácil. Gracias a su control táctil, el usuario solo debe tocar dos veces el dispositivo para reproducir música o responder llamadas, mientras que el asistente de voz se activa pulsando tres veces la patilla. La batería del artefacto rinde entre 4 y 5 horas cuando se usa continuamente y más de 15 días en el modo reposo. Dispone de carga rápida que permite que en tan solo 10 minutos, las gafas están cargadas, están diseñadas pensando en el público actual que carece de tiempo.

Por otra parte, y teniendo en cuenta que las gafas son un artículo bastante utilizado en las vacaciones de verano, sus componentes están diseñados para resistir el contacto con el agua. De esa forma, el usuario puede disfrutar de su música preferida o mantener una conversación telefónica, cerca de la piscina o el mar, sin temor a estropear las gafas.

Las gafas inteligentes de Koala Glasses se adaptan a las necesidades del portador El modelo unisex de gafas de sol inteligentes está pensado para que las personas disfruten de su descanso mientras utilizan su dispositivo móvil, mediante una conexión bluetooth 5.0. El diseño estético sigue la última moda, por lo que incluso se pueden usar para actividades del día a día.

Por su parte, las gafas con filtro de luz azul protegen a su portador del excesivo brillo que emiten aparatos digitales como los móviles, ordenadores o tablets. Este modelo es ideal para aquellas personas que trabajan constantemente frente a la pantalla. Cada producto incluye un manual de uso, una funda de tela para llevar las gafas a todos lados y un cable de carga magnética que recarga la batería en apenas 15 minutos.

La política de la empresa Koala Glasses es confiar al 100 % en su producto. Por ello, si las gafas no cumplen con las expectativas del cliente en 24 horas, el dinero será devuelto sin inconveniente. Las gafas inteligentes cuentan con un precio de lanzamiento de 159 € y pueden ser adquiridas a través de la tienda virtual.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.