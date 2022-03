Reanimando ofrece cursos de primeros auxilios para saber cómo actuar ante situaciones de emergencia Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de febrero de 2022, 17:56 h (CET)

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias informó que alrededor de 1.400 personas fallecen al año por atragantamientos, uno de los cuadros que con el conocimiento adecuado puede ser abordado de inmediato por cualquier persona. En la misma línea,la Sociedad Castellano Leonesa de Medicina Familiar, indica que el 85 % de las muertes por paro cardíaco en el país se podrían evitar con la formación y aplicación de primeros auxilios.

Para que alguien resulte de ayuda en cualquiera de estas circunstancias necesita realizar un curso primeros auxilios como el que ofrece Reanimando, entidad formada por profesionales de la sanidad y las emergencias que busca concienciar a la población en que cualquier persona con conocimientos básicos puede salvar una vida.

Actuar con rapidez para salvar vidas con el curso de primeros auxilios de Reanimando En sus años de experiencia, los profesionales de Reanimando han corroborado que la mayoría de las personas no solo no tiene conocimientos sobre primeros auxilios, sino que es probable que realicen acciones que empeoren la condición del herido. Es por eso que el curso de primeros auxilios que ofrecen es tan importante.

Estos conocimientos se pueden aplicar cuando sucede un accidente de tránsito o laboral, o también cuando alguien sufre un desmayo. La metodología del curso de Reanimando, que se desarrolla en un ambiente ameno y divertido, es sencilla y busca alentar la participación de los alumnos para que todos puedan aprender a salvar vidas. La formación que proponen es únicamente presencial, con clases teóricas y prácticas.

Cuando ante un paro cardíaco, un atragantamiento o una hemorragia alguien actúa con rapidez y los conocimientos necesarios, la probabilidad de supervivencia antes de la llegada de la ambulancia aumenta considerablemente. La existencia de más personas con la capacidad de reaccionar correctamente en este tipo de situaciones hace que la vida en sociedad sea más segura.

Además, quienes realizan el curso de primeros auxilios de Reanimando aprenden cómo actuar ante casos de ictus, ataques de epilepsia, tratamientos de fracturas y quemaduras, alergias y bajadas de tensión.

La guía definitiva para aprender a salvar vidas Los profesionales de Reanimando elaboraron, editaron y publicaron un manual de primeros auxilios, el cual se encuentradisponible para ser descargado de forma gratuita en el sitio web. En él es posible encontrar instrucciones para practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), utilizar desfibriladores en casos de paradas cardíacas, como proceder en casos de atragantamiento y como controlar un sangrado masivo y actuar en caso de atentado.

Los curso de primeros auxilios de Reanimando están abiertos a todas las personas y también pueden ser solicitados por empresas. En este caso, sus Instructores se desplazan hasta las instalaciones corporativas para mayor comodidad. La formación es bonificable a través de FUNDAE.



