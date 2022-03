DE LA MANO Servicios Inmobiliarios, la inmobiliaria de Madrid que ofrece servicios personalizados Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de febrero de 2022, 18:02 h (CET)

Mediante una filosofía de trato cercano y máximo acompañamiento a sus clientes, un equipo de profesionales expertos en el sector de inmobiliaria en Madrid ha marcado la diferencia. DE LA MANO Servicios Inmobiliarios se caracteriza por ofrecer una atención personalizada de calidad a quienes solicitan asesoramiento para vender u ofrecer en alquiler un inmueble en Madrid.

Partiendo de la vasta experiencia de su fundador y líder, Jaime López Rivaya, la empresa fundamenta sus acciones en la profesionalidad, la confianza y el buen proceder, de manera que los propietarios puedan vender o alquilar viviendas con todas las garantías legales, fiscales y económicas que ofrece un buen agente.

“Inmobiliaria de personas, no de casas” Bajo este lema, López Rivaya enfatiza la visión del trato humano y cercano con cada uno de los propietarios, cuya satisfacción considera máxima prioridad. “Las grandes marcas gestionan un volumen muy grande y lo hacen a granel, sin ir a detalle, sin atender las necesidades. Nosotros, sin embargo, ofrecemos un servicio más personalizado e integral, que acompaña al cliente en todo el proceso”, asegura el director. Su marca no es un eslogan, sino toda una declaración de intenciones. “Muchas empresas del sector se centran, desde su mismo nombre, en pisos, casas, etc. Para nosotros, el ladrillo es solo el vehículo que permite a nuestros clientes lograr sus objetivos”, afirma López Rivaya.

Los propietarios pueden solicitar una reunión presencial o telemática con el equipo de la compañía, a través de un formulario disponible en su página web. En el encuentro, las partes acordarán el inicio de la venta o la oferta de alquiler, con múltiples ventajas como la valoración profesional del inmueble y el desarrollo de una estrategia de marketing personalizada.

A través de la publicación de un anuncio con maquetaje fotográfico, material audiovisual y planimetría, la inmobiliaria difundirá la oferta en su página web, así como en 20 portales nacionales y 60 internacionales. Estas actividades publicitarias proponen vender las propiedades en 4 meses y concretar alquileres en 2 meses.

Proyectos de reformas y asesoría legal En caso de que las viviendas requieran reformas, DE LA MANO Servicios Inmobiliarios elaborará el proyecto y el presupuesto de manera gratuita. Al decidirse la venta, el propietario contará con la redacción del contrato de arras, con una asesoría legal y fiscal permanente, que incluye acompañamiento a la notaría.

En los alquileres, la empresa redactará el contrato y, si el propietario lo requiere, realizará el seguimiento del cumplimiento de las cláusulas. Quienes deseen comprar o alquilar, encontrarán en esta inmobiliaria el mismo trato personalizado, con base en sus necesidades o posibilidades.

La esmerada descripción de cada propiedad en su catálogo online es una muestra del compromiso del equipo que conforma DE LA MANO Servicios Inmobiliarios, con la plena satisfacción de sus clientes. Los valores de transparencia y ética, que priorizan la calidad sobre la cantidad, se evidencian en el cuidado de cada detalle, duda o solicitud resuelta en todo momento, con el trato más humano y cercano.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.