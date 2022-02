Tubo termorretráctil con adhesivo interno en color negro y transparente Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de febrero de 2022, 17:20 h (CET)

Los tubos termorretráctiles se han popularizado como una alternativa versátil aplicada en muchas industrias desde su desarrollo en 1962. A pesar de que en sus inicios estos fueron destinados a la protección y aislamiento del cableado eléctrico, esta característica lo ha llevado a transformarse y adaptarse a las necesidades del mercado, encontrando a día de hoy una gran variedad de modelos como es el caso del tubo termorretáctil con adhesivo interno.

Ante esto, Tubo Termoretractil se ha consolidado como una páginaenfocada en cubrir las necesidades de empresas y particulares que requieran este tipo de productos, proporcionando variadas opciones con características específicas de acuerdo a su utilidad y elaboración.

Características del tubo termorretráctil con adhesivo interno En líneas generales, el tubo termorretráctil cumple una función protectora y aislante. Una vez que este entra en contacto con el calor, se contrae hasta la tercera parte de forma permanente permitiendo sellar completamente la unión de cables, lo que evita la entrada de agentes externos.

En la actualidad existen en el mercado una amplia variedad de modelos de tubo termorretráctil, cada uno con criterios específicos de acuerdo a su uso. Una de las opciones destacadas de la página Tubo Termoretractil es el que incluye adhesivo interno, libre de halógenos y flexible, lo tienen también más rígido dependiendo del grueso de la pared.

Elaborado con poliolefina, este tubo resulta ampliamente versátil, ya que puede ser utilizado en procesos industriales y comerciales de forma efectiva funcionando esencialmente como un retardador de la llama, ya que el revestimiento adhesivo ofrece un encapsulado y sellado herméticos, gracias a su contracción 3:1. La capa adhesiva de este tubo se funde al darle calor, se contrae el termorretráctil y se forma una estanqueidad completa, llegando a una temperatura de contracción de 120º C. En cuanto a la rigidez dieléctrica, es de +- 20 Kv/mm.

Los aspectos anteriores hacen que el tubo termorretráctil con adhesivo interno sea uno de los más utilizados en diferentes sectores. Por ejemplo, para sellar conectores finales, empalmes o bifurcaciones, resulta una de las alternativas más efectivas en interior y exterior.

Además, al tener una contracción de 3 a 1 no será necesario quitar los conectores para reparar los cables en el caso de que estos se dañen.

Página especializada en tubos termorretráctiles Como página especializada, Tubo Termoretractil se ha enfocado en ofrecer a sus clientes soluciones efectivas a gran escala, es por ello que dispone de un amplio catálogo de productos enfocados en industrias de diferentes sectores como el ferretero o eléctrico.

En este contexto, esta compañía ofrece alternativas termorretráctiles en poliolefina o de PVC, en los que es posible adquirir tubos o fundas según la necesidad de cada cliente. De igual manera, cuenta con una sección de cintas, facilitando que las empresas o particulares puedan encontrar todos los elementos de trabajo en un solo lugar.

En el caso de los tubos termorretráctiles, disponen de diversas opciones que van desde el de plástico para pletinas, transparentes, termocontraíbles y de diferentes contracciones, lo que les permite ajustarse a las necesidades de cada sector. Los tubos termorretráctiles con adhesivo interno están disponibles en diámetros desde 8 mm hasta 175 mm y dependiendo del espesor de la pared de un diámetro de hasta 3 mm.

A través de la plataforma digital de Tubo Termoretractil, los interesados en productos de esta gama podrán verificar sus características y asegurarse de comprar los elementos correctos para su tipo de trabajo.



