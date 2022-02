El sérum de vitamina C y retinol de IKSIR revitaliza el rostro durante la noche Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de febrero de 2022, 17:13 h (CET)

A través del máximo poder antioxidante para combatir el envejecimiento del rostro, IKSIR Cosmetics, la línea de productos naturales para el cuidado de la piel, ofrece el Sérum Vitamina C & Retinol como parte de su propuesta de rutina facial durante la noche. La compañía española diseña las fórmulas en sus laboratorios, garantizando líneas ecológicas, naturales y eficaces en el tratamiento de todo tipo de piel, incluso aquellas con problemas como el acné, la sequedad, la sensibilidad o la psoriasis.

En la tienda online de la empresa, los usuarios podrán adquirir una gran variedad de compuestos capaces de prevenir o devolver la salud cutánea a mujeres, hombres y niños. En la sección de productos de cuidado facial el sérum con vitamina C y retinol como principios activos es uno de los productos más destacados.

Poder antioxidante que disminuye manchas y arrugas Gracias a procedimientos avanzados como la nanotecnología, IKSIR ha logrado microencapsular los activos naturales para potenciar su efectividad. Con 10 % de vitamina C y 1 % de retinol en su fórmula, el suero provee hidratación y luminosidad al rostro, gracias a sus propiedades antioxidantes. Se ha comprobado que esta solución disminuye 90 % las arrugas, y elimina las manchas en 95 %.

La vitamina C recupera la piel de la erosión que genera la exposición solar, el consumo de tabaco o el estrés, mientras que el retinol incrementa la síntesis de colágeno y elastina para aportar firmeza. A su vez, el extracto de cereza de esta solución acuosa unifica el tono, devolviéndole a la dermis su vitalidad y luz natural.

Resultados visibles a corto plazo El suero de vitamina C con retinol debe aplicarse después de los pasos de limpieza, distribuyendo algunas gotas en rostro, cuello y escote, para esparcirlas con suaves masajes ascendentes. Al incorporar este paso a la rutina de skincare nocturna, los signos de la edad estarán visiblemente atenuados en cuatro semanas. Los expertos de IKSIR recomiendan adicionar la crema facial BIO Caroteno para potenciar los efectos del sérum, así como aplicar el suero de higo de esta marca, durante la mañana.

En el catálogo online, los clientes cuentan con una gran variedad de productos tanto en la línea facial como en tratamientos corporales y capilares. Los pedidos pueden solicitarse las 24 horas en la página web, con envíos gratuitos a España peninsular, a partir de la compra por un coste de 15 euros.

Con la calidad de lo hecho en España, IKSIR Cosmetics brinda a miles de clientes soluciones 100 % ecológicas, elaboradas con el objetivo de garantizar el bienestar integral de la piel y combatir el envejecimiento, con base en el poder regenerador de la naturaleza.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.