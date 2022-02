El escape room premiado a Mejores Pruebas en España ahora está disponible en versión para niños Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de febrero de 2022, 15:55 h (CET)

Los juegos de escape room se han hecho virales en España, por lo cual muchas empresas han decidido adoptar este nuevo modelo de negocio e iniciar nuevos proyectos. Sin embargo, el escape room más antiguo del territorio español fue creado por la compañía innovadora Cronologic Escape Room.

Esta, a día de hoy, continúa innovando con sus juegos creativos con ambientación realista y detalles excepcionales. Entre estos juegos se encuentra su escape roompremiado a “Mejores Pruebas en España”, ahora en su versión kids para niños mayores de 11 años sin adultos acompañantes.

Cronologic Escape Room y su nuevo juego para niños En 2013, Cronologic Escape Room abrió sus puertas en España para todos los entusiastas de los juegos y actividades relacionadas con el mundo del escape. Actualmente, esta empresa cuenta con dos juegos de escape room muy populares que son “Cronologic 1: la creación” y “Cronologic 2: el viaje continúa”.

Este último fue premiado a “Mejores Pruebas en España” en los Escape Awards de 2017 y obtuvo nominaciones en “Mejor Experiencia” y “Mejor Ambientación”. La razón por la que esta marca logró recibir tantos premios y nominaciones es que sus profesionales han dedicado todo su esfuerzo en el desarrollo de juegos de escape room con un ambiente realista y creativo.

Por otra parte, Cronologic 2 sigue siendo un icono en este sector, ya que ahora se encuentra en su versión kids para que niños mayores de 11 años puedan jugarlo. Esto lo pueden hacer sin el acompañamiento de un adulto, con un equipo de 2 a 5 jugadores y con la ventaja de contar con un game-master en todo momento.

Cronologic 2, el escape room para los viajeros del tiempo Durante años, la empresa Cronologic Escape Room ha innovado en toda España con sus juegos de escape basados en los viajes en el tiempo. “Cronologic 2: el viaje continúa” es la segunda parte de “Cronologic 1: la creación” y está disponible para los más pequeños, sin el acompañamiento necesario de un adulto.

En este juego, los niños requerirán cierta agilidad física que harán su aventura de escape más emocionante. Además, el ambiente ha sido decorado de tal forma que logra ofrecer a los participantes una inmersión realista de los viajes en el tiempo.

Por otra parte, Cronologic 2 permite a los mini viajeros jugar con sus perros siempre y cuando no incumplan las reglas del juego. Todo esto ha conseguido que Cronologic 2 de Cronologic Escape Room fuese el ganador de las mejores pruebas en el 2017 en Escape Awards y consiguiera nominaciones a mejor ambientación, inmersión, branding, etc.

En conclusión, Cronologic 2 es el nuevo juego de escape room creado por la empresa Cronologic Escape Room que está disponible tanto para adultos como para niños. Este ha sido reconocido a nivel nacional e internacional por sus pruebas y ambientación.



