La salud mental en casa y en la empresa, ¿cómo detectar y solucionar los problemas?

lunes, 28 de febrero de 2022, 13:48 h (CET)

Hay que ir con cuidado con la ansiedad y el estrés. Las consecuencias de ambas están siendo terribles en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos. Las visitas a psicólogos y coaches están en máximos, el consumo de psicofármacos está disparado, la tasa de suicidios se sitúa en una media de 10 al día (a nivel nacional), siendo la primera causa de muerte en adolescentes.

El suicidio es lo más llamativo por lo grave que es y por no tener solución, pero además de ello, hay unos porcentajes altísimos de adolescentes enganchados a los videojuegos y al juego online. Igual que tasas altísimas de chicas adolescentes que se autolesionan. Y los padres en muchas ocasiones no saben que sus hijos/as están en esa situación o desconocen cómo gestionarlo.

Y en el ámbito laboral se suman las bajas laborales, los errores, la baja productividad, la falta de motivación y de compromiso con la empresa y con sus compañeros. Los managers y directivos deben saber cómo detectar estos problemas en sus equipos y tomar acción para solucionarlos.

Desde Helpers Speakers, una empresa especializada en aportar soluciones a todos estos problemas, su cofundador Jesús Ripoll cuenta cómo están ayudando ellos a las compañías, instituciones y particulares.

“No existen soluciones únicas, pero sí hay una serie de acciones que ayudan en la mayoría de las empresas. Estamos organizando conferencias motivacionales y talleres de control de la ansiedad online y presenciales. Desde la conferencia motivacional con grandes speakers a los que la audiencia presta la máxima atención por la admiración que despiertan”.

Otra solución son las actividades de Team Building, que pueden ser online, en las oficinas del cliente o en la propia naturaleza: en bosques, montañas, pantanos o en el mar. Las actividades en sí ya sirven para romper con la rutina de la oficina, pero cuando se le mete el componente de la competición y se dan claves de comunicación y de trabajo en equipo, la productividad con estas sesiones se dispara. Además, están los beneficios que aportan para la salud el ejercicio en la naturaleza, y la presencia de un conocido conferenciante motivador acompañando a los grupos en la actividad.

“La tercera solución en Helpers Speakers la hemos llamado el Rincón del Coach, donde ponemos un equipo de coaches profesionales. Un espacio seguro y confidencial para todos los colaboradores de la empresa. Es un espacio seguro porque todavía existe la vergüenza a los problemas psicológicos y se ocultan, sobre todo en el entorno laboral, por miedo al despido o a la no promoción a puestos de más responsabilidad. El servicio de psicólogo o de coach interno, de la propia empresa, causa recelo entre los colaboradores por el miedo a filtraciones”.

Raquel S. Armán, cofundadora de Helpers Speakers, explica una iniciativa que están desarrollando con varios ayuntamientos e institutos, que se preocupan por todos los problemas que están teniendo los adolescentes y sus consecuencias en el medio y largo plazo. Hoy son las adicciones, las autolesiones, la apatía, la ansiedad y hasta el suicidio. Mañana será el fracaso escolar, el fracaso en la vida en pareja y en la vida laboral.

“Estamos organizando conferencias orientadas a padres y educadores, y conferencias adaptadas para los adolescentes. También se organizan talleres en grupos más reducidos, e incluso sesiones con una sola familia. En estas conferencias y talleres contamos con grandes especialistas como la psicóloga Alejandra Vallejo-Nágera, el Dr. Mario Alonso Puig o el especialista en solución de conflictos en adolescentes, Pedro García Aguado, conocido por su programa de televisión, Hermano Mayor”.

La ansiedad se disfraza con desmesuras de todo tipo. Y con bloqueo. Y con llanto a escondidas. La ansiedad es peor, muchísimo peor que el estrés. No pone fácil pedir ayuda, ni deja dormir, ni reposar, ni alimentarse bien o pensar con claridad. Porque hace creer que hay que solucionarlo todo a la vez. Y no permite a cada uno salir de ella por su cuenta. Lleva a querer aliviarla con alcohol, fármacos autorrecetados, sustancias, adicciones varias (incluida la del móvil)… cosas que dan la falsa sensación de alivio, pero que solo agravan el problema.

Ante esta preocupante crisis de la salud mental la sociedad no puede quedarse de brazos cruzados y todos los actores tienen que actuar. Los que necesiten ayuda y quieran disponer de expertos en su empresa pueden contar con Helpers Speakers y en casos personales graves no deben dudar en acudir a su médico o psicólogo de confianza.



