El Smart Glass On-Off es el vidrio inteligente de Duriglass

lunes, 28 de febrero de 2022, 15:40 h (CET)

La tecnología en fabricación de vidrios ha sacado lo último en innovación de espacios. La empresa Duriglass desarrolló un modelo de vidrio inteligente, solo para los lugares más audaces y para personas que buscan dividir lugares de forma innovadora.

El Smart Glass On-Off propone soluciones que se adaptan a cualquier espacio moderno, tanto laboral como de hogar, haciendo uso de películas fotosensibles que crean diversas posibilidades para el cristal.

Los distintos usos del cristal La tecnología de Duriglass compone un sin fin de oportunidades para los espacios más exigentes. El objetivo que se busca con este artefacto es dar la posibilidad de aislar un lugar cuando sea necesario, pero igualmente abrirlo y ampliar el campo de visión. Esto se logra con el empleo de la tecnología que compone al Smart Glass On-Off, un cristal completamente transparente que, igualmente, puede hacer un efecto opaco de color blanco para delimitar la visión del lugar.

Al ser un producto altamente sensible, se desarrolla en un entorno completamente controlado y regulado, en su proceso se reducen las partículas de aire, temperatura, humedad, flujo de ventilación e iluminación para tener un resultado completamente óptimo.

Siendo un perfecto aislante de zonas, se puede incorporar en departamentos con conceptos abiertos, como en la división de la cocina y la sala de estar o separar el baño de la habitación principal. No obstante, también se puede utilizar en los diseños de espacios polivalentes de las oficinas modernas, con este concepto los sitios de trabajo pueden estar abiertos, pero igualmente se pueden cerrar cuando sea necesario, sin la necesidad de utilizar cortinas o persianas.

Mágico holograma para reproducir películas Como si la división de espacios no fuera suficiente, la tecnología eficiente del Smart Glass On-Off permite convertir el cristal en un espacio de proyección de imágenes audiovisuales. Por lo cual, compone la solución ideal para cualquier lugar, ya que al incorporarlo en los hogares mediante un proyector se pueden ver programas sin la necesidad de poseer un televisor y, en las oficinas, también se puede reproducir información o proyectar en salas de reuniones para todo el mundo sin una pantalla de proyección.

Este es un producto exclusivo para los amantes de la tecnología que disfrutan del uso de espacios inteligentes. Con más de 50 años en la fabricación e innovación de vidrios, Duriglass cuenta con un equipo completamente cualificado, tanto en máquinas de precisión como humano, para fabricar todos sus productos, pero, igualmente, proporciona garantías y servicios de reparación mediante pólizas, en caso de accidentes.



