La energía solar se consolida como aliada estratégica del sector hotelero según Imagina Energía

lunes, 28 de febrero de 2022, 17:23 h (CET) La gran radiación solar en España, la mayor de toda Europa, asegura la captación de más de 1.500 horas de sol ‘gratis’ por hotel al año. La apuesta por fórmulas de autoconsumo solar logra reducir de media un 30% del coste energético en sector turismo. Una instalación fotovoltaica autoabastece en torno a un 25% del consumo energético por hotel y elimina 143t de CO2 anuales de media El sector hotelero podría convertirse este 2022 en una de las principales industrias en abanderar la apuesta por las energías limpias. La infraestructura de este tipo de establecimientos, con grandes superficies aptas para instalaciones de autoconsumo, unido al alto grado de radiación solar en España, el mayor de Europa, sitúa a la industria hotelera española en una situación privilegiada para acometer la apuesta definitiva por la transición energética.

Además, el adverso contexto energético actual con constantes subidas de precio empuja al sector a explorar nuevas fórmulas energéticas más competitivas. En este sentido se alcanzó un incremento de hasta +469,84% el pasado diciembre, mes en el que se registró el récord con 393,67€ por MWh1. Ante esta situación apostar por la energía solar resulta cada vez más interesante para abordar una competitividad económica sostenible.

Consciente de ello, Imagina Energía, primera energética 100% solar de España, ha querido analizar el potencial de esta industria en España a partir de fórmulas de autoconsumo que lograrían no solo reforzar la competitividad de los hoteles, sino también sus planes de sostenibilidad con relevantes reducciones de su huella medioambiental y emisiones de CO2.

Más de 1.500 horas de sol ‘gratis’ al año

Tomando como referencia un hotel de dimensión media-alta, con al menos 85 habitaciones, el consumo energético anual en este tipo de establecimientos alcanza los 550Mwh. Si un alojamiento de este perfil apostase por una fórmula de autoconsumo solar autoabastecería de forma instantánea al menos un 25% de ese consumo energético al disponer de más de 1.500 horas de exposición solar al año.

Además, para eliminar las barreras de financiación de los proyectos de energía solar, el sector hotelero puede acceder a soluciones de inversión 0 en la que no tendría que hacer ningún desembolso inicial y acceder directamente a un ahorro en su factura del 30% con ahorros sostenidos en el tiempo y con un precio fijo para su energía.

Este resultado es posible gracias a formatos innovadores como los PPA ((Power Purchase Agreement) corporativos de Imagina Energía que suponen una revolución para el mercado, ya que este tipo de soluciones hasta ahora estaban solo reservadas a las grandes corporaciones. Mediante esta alternativa los establecimientos obtienen una garantía de precio fijo a largo plazo tanto de la parte autoconsumida, procedente de sus paneles, como la parte de energía de la red con certificado solar reduciendo así al máximo la incertidumbre del mercado energético.

Hoteles más competitivos y sostenibles

Los acuerdos para la instalación de autoconsumo solar mediante estos formatos PPA tienen una duración media de 15 años en los que cada hotel lograría ahorrar entre su instalación de autoconsumo solar y la energía de la red a precio fijo una media de 400.000€ en relación con el precio del mercado diario de la energía2.

Paralelamente a la reducción del coste energético, el sector hotelero tiene ante sí la oportunidad de reforzar sus planes estratégicos de sostenibilidad apoyándose en la energía solar. Mediante esta apuesta por el autoconsumo y la energía de la red 100% limpia y 100% solar un hotel dejaría de emitir 143 toneladas de C02 al año.

El sector hotelero aborda por tanto este inicio de curso turístico con la oportunidad de reforzar su competitividad mediante una apuesta decidida por la sostenibilidad y la eficiencia energética. Optar por soluciones únicas e innovadoras de energía solar como las de Imagina Energía, que unen por primera vez energía de la red y precio estable a largo plazo, se traduce en un sector hotelero más competitivo y comprometido con la sostenibilidad de la industria.

“Imagina Energía trabaja por reforzar la competitividad de sus clientes cubriendo todas sus necesidades energéticas. El objetivo es acercar la energía solar y el autoconsumo a toda España para que industrias como el sector hotelero puedan ser dueñas de su propia energía, ahorrando a largo plazo en el total su factura anual y asegurando al mismo tiempo su compromiso con el medio ambiente” asegura Santiago Chivite, Director General de Imagina Energía.

Turistas más concienciados en materia de sostenibilidad

El sector es consciente de la necesidad de apostar por nuevas fuentes energéticas renovables no solo por su compromiso medioambiental, sino por la creciente demanda de sus huéspedes. “El sector turístico y hotelero, muy preocupado e interesado en este asunto, no cesa de investigar en las ventajas que muestra. Por un lado, los costes aminoran y, por otro lado, se trata de una cuestión de gran relevancia debido a la concienciación de los nuevos consumidores y turistas que cada vez exigen más un servicio sostenible desde sus vertientes económicas, sociales y medioambientales”, afirma Álvaro Carrillo de Albornoz, Director General del Instituto Tecnológico Hotelero.

