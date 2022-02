Ventajas de los suelos vinílicos de imitación de madera, por Unimat Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de febrero de 2022, 13:40 h (CET)

La apariencia de la madera brinda a las personas una sensación de confort y calidez que difícilmente puede ser igualada por otro material. Con respecto a los suelos de una vivienda, una oficina o un negocio, los pisos originales de madera pueden ser muy atractivos, pero su mantenimiento es sumamente complejo, porque se secan, se rompen y se rallan con mucha facilidad.

Una opción es la de recurrir a suelos laminados de imitación de madera como los que fabrica la empresa Unimat, con más de 20 años de experiencia en la manufactura de productos de PVC. El vinilo aplicado en los suelos permite una apariencia muy similar a la madera y es más resistente y duradero. Además, es mucho más económico y fácil de mantener.

Ventajas de los suelos vinílicos fabricados por Unimat Los suelos vinílicos de Unimat están fabricados con PVC y terminados con láminas similares a la madera que los hacen destacar desde el punto de vista estético. Pero el confort y el modo en que se ven no son sus únicas ventajas. Estos suelos son también muy cómodos, duraderos y económicos. Además, su instalación, cuando está realizada por profesionales, es muy fácil.

Las virtudes económicas de los suelos de imitación de madera no solo tienen que ver con su precio sino con su prácticamente nulo coste de mantenimiento. Por otra parte, al ser más duraderos no suelen requerir de inversión alguna después de ser instalados. De todas formas, si por algún motivo extraordinario es necesario hacer un remplazo también resultan más baratos que otros tipos de suelos.

Asimismo, los suelos vinílicos son compatibles con entornos húmedos, ya que al estar hechos a base de polímeros no permiten filtraciones. Gracias a su composición no ocasionan ningún tipo de alergia, por lo que son más higiénicos y seguros que los que están confeccionados con otros materiales.

Aplicaciones de los suelos de imitación de madera de Unimat Los suelos vinílicos se pueden usar en múltiples tipos de ambientes. Son perfectos para viviendas y oficinas, pero también son muy demandados en distintos tipos de locales, como por ejemplo gimnasios. Esto se debe a la capacidad que tiene el modelo Fit Floor de Unimat para absorber impactos. De esta manera, resultan ideales para lugares en los que se practica baile, yoga, boxeo o artes marciales, entre otras posibilidades.

Unimat también ha desarrollado suelos con estos materiales para su instalación en teatros. Son los que más se parecen a la madera real y tienen muchas propiedades decorativas, sin perder resistencia ni durabilidad. Su apariencia es prácticamente imposible de distinguir de la madera.

Los suelos vinílicos de imitación de madera de una empresa de prestigio y experiencia como Unimat son una opción económica, práctica y de gran lucimiento estético para distintos tipos de ambientes.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.