Nueva plataforma para artistas de todo el mundo, Online Art Marketplace, creado y supervisado por 1819 Art Gallery

lunes, 28 de febrero de 2022

La transformación digital continúa avanzando y su versatilidad, sumada a las infinitas posibilidades que ofrece, ha permitido que cada vez más sectores se beneficien de sus atributos. El mundo del arte no escapa de ello, y actualmente, los artistas tienen todas las herramientas al alcance de su mano para dar a conocer sus obras en el mercado internacional, sin que eso signifique invertir una enorme cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo.

Precisamente, esta opción es la que ofrece 1819 Art Gallery con su proyecto más reciente e innovador, Online Art Marketplace. En este portal, los artistas de todo el mundo pueden crear su tienda, un perfil de artista traducido de forma automática en 10 idiomas, chatear con sus clientes y actualizar sus datos u obras expuestas, sin pagar comisiones por ventas y asesorados por expertos en todo momento.

Online Art Marketplace, una alternativa ideal para comenzar una carrera artística Para todo artista, plantearse iniciar una carrera a tiempo completo suele suponer todo un reto. Algunas de las dudas más comunes son cómo destacar entre tanta competencia, qué estrategias utilizar o cuánto tiempo hará falta dedicar para obtener resultados visibles, sin descuidar el trabajo artístico.

Online Art Marketplace nace para brindar soluciones a estas necesidades, dando a los artistas la opción de comenzar de manera fácil, rápida y segura a promocionar sus obras en el ámbito internacional. La plataforma cuenta con plazas limitadas, debido al acompañamiento y asesoramiento ofrecido por el equipo de 1819 Art Gallery en todo momento. Sin embargo, no hay límites máximos de permanencia, por lo que los artistas pueden exponer sus obras durante el tiempo que deseen, a partir de un mes.

¿Cuáles son los beneficios para nuevos artistas de formar parte de Online Art Marketplace? A pesar de que visitar una galería de arte tradicional no deja de ser una experiencia enriquecedora, incluye limitaciones como el espacio y recursos reducidos que conllevan a una selección minuciosa de artistas que, por lo general, ya han demostrado su capacidad de venta y se encuentran consolidados, lo que deja poco margen de reconocimiento para artistas emergentes.

Por el contrario, un marketplace de arte se centra en reunir la mayor cantidad de artistas posibles para ofrecer una mayor variedad de obras, una característica que, además, agrega rentabilidad para los inversores.

En el caso de los artistas que deciden iniciar su carrera en Online Art Marketplace, una vez que cumplen con una permanencia de 12 meses tienen opción de acceder al Programa Anual de Posicionamiento de 1819 Art Gallery, con una variedad de condiciones ventajosas. Para cualquier artista que quiera comenzar a promocionar de forma correcta su obra y conseguir visibilidad a nivel mundial de la mano de un grupo de expertos, Online Art Marketplace es su mejor opción.



