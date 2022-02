Transformación digital para autónomos o pymes. ¿Por dónde comenzar? Emprendedores de Hoy

Tener una página web optimizada es ahora la mejor carta de presentación para servicios y productos, donde los prospectos y potenciales clientes pueden descubrir una marca, conocer sus cualidades, interactuar con ella y finalmente decidir convertirse en clientes.

Además, gracias a la transformación digital y sus procesos, una página web puede ser un aliado fundamental para las operaciones administrativas de una empresa, sobre todo en el manejo de su base de datos, con un CRM integrado, es posible manejar transacciones comerciales y fidelizar clientes desde un solo sitio.

El gobierno español está impulsando el “kit digital” para contribuir en la transformación digital de las empresas El kit digital es un programa de apoyo económico para impulsar la digitalización de pymes y autónomos. Su subvención está a cargo de los fondos europeos Next Generation. El kit está dirigido a negocios de hasta 49 empleados de cualquier sector que estén interesados en transformarse digitalmente. Es un procedimiento fácil y sin coste, que solo requiere que el beneficiario complete un formulario. A continuación, la institución encargada del programa gestiona los trámites y hace la entrega del kit.

Con una subvención de hasta 12.000 € a fondo perdido, incluye tareas externas como la renovación o creación web, creación de tienda online o gestión de redes sociales. En lo interno, instala herramientas para administrar clientes y proveedores, para crear facturas electrónicas o temas relacionados con los trabajadores, como un portal de recursos humanos para monitoreo de horarios.

Sea un plan para crear una página web básica, una web business o una tienda online, Nankuru Creativos representa una de las mejores opciones para que los clientes posicionen su marca.

Su equipo de creativos audiovisuales está especializado en identidad de marca, enfocado en diseño web, optimización SEO, campañas promocionadas y automatización. Además, ofrece servicios de marketing online y redes sociales, acciones que en conjuntopermiten impulsar el posicionamiento y la visibilidad de cualquier marca.

El estudio ofrece paquetes personalizados para ayudar a empresas y autónomos a crear y/o mejorar su presencia online, así como también a automatizar sus procesos. Para acceder a un presupuesto personalizado, basta con que el cliente revise la plataforma web y analice qué plan se ajusta más a sus necesidades.

¿Por qué es importante tener una página web? La digitalización es indispensable para cualquier tipo de negocio. Tener una presencia online es una excelente forma de atraer nuevos clientes y automatizar procesos para la empresa, ahorrar tiempo y costes de operaciones.

Una página web creativa, indexada de forma adecuada y con un buen control SEO es la forma más eficiente de presentar una marca. En Nankuru Creativos las páginas se construyen con una visión autogestionable, multiplataforma e innovadora.

Mediante el uso de una página web, los usuarios tienen mayor acceso a los productos o servicios que ofrece una compañía. Asimismo, es un método para automatizar acciones que posibilitan mejorar el rendimiento, con un resultado positivo para las actividades financieras.

Sin embargo, no es suficiente con crear una página web. Los especialistas recomiendan tener una gestión de contenidos orgánica combinada con campañas promocionadas para mejorar el posicionamiento, y si además se asocia esta plataforma a un modelo de gestión de relaciones con el cliente o CRM, se podrán automatizar procesos manuales para mejorar el rendimiento, la experiencia de usuaria y la satisfacción de los clientes.



