Cómo implicar a la familia en la educación de sus hijos: La escuela de padres de Logos Nursery School

lunes, 28 de febrero de 2022, 16:11 h (CET) Las escuelas y familias tienen un objetivo común: la educación de sus hijos. Es importante, para la correcta consecución de esta meta, que haya coordinación y armonía entre ambas partes. En este sentido, existen iniciativas mediante las cuales se optimizan esfuerzos y se consiguen los mejores resultados posibles para los pequeños. Un ejemplo de este tipo de actividades es la "Escuela de padres Don Quijote" puesta en marcha desde Logos Nursery School, escuela infantil puntera ubicada en las Rozas de Madrid Han hablado con Logos Nursery School sobre las bondades y beneficios de estas actividades educativas coordinadas en las que se implica a la familia:

¿De dónde surge esta idea?

"Desde el equipo docente de Logos Nursery siempre estamos buscando nuevos avances y estrategias para sumar en el proceso educativo y el desarrollo de los pequeños. En este sentido, estamos muy ilusionados ya que llevábamos tiempo trabajando para poner en marcha la Escuela de Padres. Además, sabíamos de antemano que esta iniciativa iba a tener muy buena acogida ya que previamente hablamos con los padres y hubo muchas familias que nos hicieron partícipes de su interés por colaborar activamente en este proceso".

¿En qué consiste la actividad?

"Se trata de sesiones dirigidas a todas las familias, en las que ellas son las protagonistas. La clave está en crear un espacio en el que se compartan ideas acerca del proceso de aprendizaje de sus hijos. Es decir, es un foro de comunicación directo entre padres y profesores. Un espacio de información, formación y reflexión.

En este caso Aurora Durán y Rosa Méndez, docentes de Logos Nursery School, son las encargadas de trabajar las sesiones, guiar a los padres y compartir experiencias entorno a las temáticas previamente planificadas.

Además, a través de la escucha y la participación activa, los padres tienen la posibilidad de participar, dialogar, aprender unos de otros y compartir sus experiencias".

¿Qué temas concretos se están tratando en estas sesiones?

"Iniciamos esta andadura en el segundo trimestre y ahora mismo hay en marcha cuatro sesiones temáticas: “Cómo fomentar la preparación para el proceso lector” en la que se tratan estrategias didácticas para impulsar dicho proceso. “Aprendemos matemáticas con Singapur” sesión orientada a facilitar el aprendizaje de las matemáticas en los pequeños. “Aprendizaje de la lectura-escritura en español” en el que nos centramos en la lectoescritura del castellano, que es la habilidad que nos permite plasmar el lenguaje, hacerlo permanente y accesible; y por último “Expresamos nuestras emociones y valores” en la que hablaremos del aprendizaje emocional y los valores, uno se los pilares fundamentales de nuestro programa educativo".

¿Por qué son importantes este tipo de actividades?

"Teniendo en cuenta que la Educación Infantil no puede prescindir del inestimable apoyo en la tarea de educar a los niños de las familias, nos parecía de vital importancia que compartieran con nosotros sus inquietudes.

Para ello, y con el fin de favorecer su participación en el proceso educativo y mejorarlo, fue para lo que se creó nuestra Escuela de Padres Don Quijote, y la experiencia en las sesiones que llevamos, no ha hecho más que darnos la razón" –concluyen dese Logos Nursery School.

El Colegio Logos (Logos Nursery + Logos International School) es un colegio internacional y bilingüe, localizado en las Rozas de Madrid, posicionado entre los 5 mejores colegios de España, según el Ranking El Mundo 2021.

Un colegio que se basa en la internacionalización, la educación con valores, la innovación educativa y el espíritu deportivo.

