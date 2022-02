Anytime Fitness Foners, nuevo club de la franquicia en Mallorca

La capital balear acogerá desde enero un nuevo gimnasio Anytime Fitness en el barrio de Foners. Con una superficie de 600 m2, abrirá las 24 horas, los 365 días del año y es propiedad de Javier Lerma y Laura Ruiz, franquiciados desde hace cinco años del único Anytime Fitness que de momento existe en la isla. Cabe destacar que las obras comenzarán el próximo verano.

Anytime Fitness, una de las cadenas de gimnasios de conveniencia más grandes del mundo, sigue adelante con su plan de expansión al haber firmado la puesta en marcha de un segundo club bajo su marca en la isla de Mallorca. El nuevo club estará ubicado en el número 9 de la calle Pérez Galdós de Palma de Mallorca, en el barrio de Foners y es propiedad de Javier Lerma y Laura Ruiz, los franquiciados del único Anytime Fitness que hasta ahora hay en la isla. Su apertura está prevista para enero de 2023, por lo cual las obras de adecuación del local arrancarán en el verano.

“Estamos muy contentos de que Anytime Fitness siga creciendo y lo haga de la mano de franquiciados que ya forman parte de nuestra familia, como es el caso de Javier y Laura. No hay mejor carta de presentación que la confianza reiterada de franquiciados que apuestan por crecer con nosotros y nos permiten crecer con ellos”, destaca Tim Devereaux, director general de Anytime Fitness Iberia.

Las fortalezas de la nueva ubicación El nuevo club Anytime Fitness de Laura y Javier abrirá las 24 horas, los 365 días del año, y contará con una superficie de 600 metros cuadrados en una sola planta y estará diseñado siguiendo el recién estrenado manual de estilo de la franquicia.

El barrio de Foners está sometido actualmente a un gran proyecto de desarrollo pensado para transformar el actual polígono de Levante en lo que será el Nou Levant. “Estamos muy contentos con la firma de este nuevo proyecto, con el que seguiremos llevando salud, calidad de vida y bienestar a todas aquellas personas que confíen en nosotros para entrenar, recibiendo un trato individualizado y ajustado a lo que en cada momento necesiten”, afirma Lerma.

El poder de la personalización En línea con el coaching model de Anytime Fitness, este nuevo club contará con áreas de cardio, entrenamiento en circuito, peso libre y funcional y un estudio en el que se impartirán clases dirigidas. “En Baleares las clases dirigidas se demandan mucho, y vamos a dar a nuestros socios desde el minuto uno lo que sabemos quieren y piden. Nuestra idea, tal y como lo hacemos en el club que ya operamos en Palma, es contar con una gran base de actividades dirigidas y diferenciarnos por nuestro trato personalizado”, matiza Lerma. “Queremos que cada socio que entre por la puerta del club pueda contar con un entrenador que le acompañe, le guíe y le diga qué tipo de ejercicios puede hacer para mejorar su salud, cómo los tiene que hacer y por qué. No tratamos a las personas como números, sino como seres únicos, atendiendo a sus características y necesidades de forma personalizada. No entendemos la gestión de un gimnasio de otra manera que no sea la de ayudar a nuestros socios a conseguir sus resultados al tiempo que mejoran su calidad de vida”, apostilla.

El nuevo Anytime Fitness Foners, para el que sus franquiciados invertirán más de medio millón de euros, ofrecerá también a sus socios la posibilidad de entrenar dentro o fuera de sus instalaciones gracias a los más de 1100 planes de entrenamiento y más de 8000 ejercicios con los que está dotada la app de la cadena.

Fuerte guiño a la sostenibilidad Además, Javier Lerma destaca la apuesta que él y su socia Laura Ruiz han hecho por la sostenibilidad al proyectar incluir en este nuevo club placas fotovoltaicas y dotarlo de energía geotérmica en un claro guiño al medioambiente. “Estamos muy orgullosos de poner en marcha un gimnasio tan sostenible. Es una contribución más al bienestar presente y futuro no solo de nuestro negocio, sino de las próximas generaciones”, afirma. Las obras de adecuación del local donde se ubicará el nuevo Anytime Fitness Foners arrancarán el próximo verano, para poder así iniciar su fase de preventa en septiembre. “Teniendo en cuenta que estamos en una isla y que actualmente hay retrasos en la entrega de materiales, queremos ser muy previsores y cumplir con los plazos que nos hemos marcado, para no tener ninguna sorpresa y poder abrir las puertas de nuestro próximo club a principios del 2023”, apunta.

Reafirmación en su apuesta por Anytime Fitness Cuando llegue ese momento, Javier y Laura llevarán casi seis años operando su primer club Anytime Fitness Mallorca, cuya apertura se llevó a cabo el 17 de febrero de 2017. “Laura y yo tenemos claro por qué apostamos por Anytime Fitness. Lo hacemos porque es de las pocas marcas que existen a nivel mundial que tienen una lectura de la evolución del fitness antes que otros competidores y, por supuesto, por el gran soporte que nos da a nosotros, sus franquiciados, que es sencillamente excelente. Un soporte que en estos cinco años hemos sentido tanto en los buenos, como en los malos momentos”, asegura haciendo referencia a los dos últimos años marcados por la pandemia.

“Cuando se hacen las cosas bien, la gente lo nota. Nosotros hemos invertido en Anytime Fitness para mejorar la calidad de vida de las personas. En la cadena y en nosotros, como franquiciados de la misma, hay una parte que es absolutamente vocacional, sensible, emocional incluso”, concluye. Con la apertura de su segundo club en Mallorca, Anytime Fitness refuerza claramente su presencia en la isla, donde también tiene previsto abrir un club en la localidad de Inca de la mano de dos nuevas franquiciadas en los próximos meses.