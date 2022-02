Evaporalia ofrece soluciones que evitan la siniestralidad causada por el ‘estrés térmico’ Comunicae

lunes, 28 de febrero de 2022, 15:47 h (CET) Mediante sus sistemas de climatización para instalaciones industriales, que potencian la seguridad en el trabajo. Las bajas laborales por los efectos del calor se han duplicado en los últimos 10 años La empresa valenciana Evaporalia, referente de la bioclimatización, la innovación y el ahorro energético, se adelanta al verano y presenta sus soluciones de climatización para que las empresas industriales se anticipen a la próxima campaña estival. Y es que, tal y como ha explicado el CEO de Evaporalia, José María Puig, “unas instalaciones preparadas para el calor fomentan un ambiente sano y confortable, e inciden directamente en un aumento de la productividad y en una reducción de la siniestralidad laboral”.

Cabe remarcar que las altas temperaturas son un factor de riesgo para la seguridad y la salud en el trabajo. Si la temperatura corporal supera los 40’6 grados, supone la muerte hasta en un 25% de los casos. Asimismo, las bajas laborales por los efectos del calor se han duplicado en los últimos 10 años. De ahí, la necesidad de invertir en soluciones de climatización, para invertir de ese modo en la salud de los trabajadores.

En este sentido, José María Puig ha hecho hincapié en que “es obvio que un trabajador no va a poder desarrollar su actividad de manera continuada a 40 ºC, que si lo hace a 24 ºC”. Estos parámetros están científicamente avalados en el Informe NASA (CR-1205-1), que concluye que tanto la disminución de la productividad como el riesgo de accidentalidad laboral van de la mano con el aumento grado a grado de la temperatura.

Asimismo, para que los trabajadores estén en perfectas condiciones de salud y rindan al máximo, deben desarrollar sus actividades laborales en un ambiente sano y confortable, con una temperatura y unos niveles de humedad correctos. Esto también evitará que se produzcan accidentes laborales, dado que la salud de los trabajadores se beneficiará de estar en un recinto perfectamente ventilado y fresco.

“La climatización evaporativa se ha afianzado como solución eficiente a esta problemática, dado que proporciona un aire limpio y fresco, garantizando unas instalaciones con las condiciones higiénicas adecuadas”, ha señalado José María Puig. Por último, Puig ha concluido que “al tratarse de un sistema que permite mantener puertas y ventanas abiertas, el aire se renueva constantemente por lo que no recircula, evitando que se vicie; y desplaza al exterior polvo, humos, olores y otros contaminantes, proporcionando un aire de fresco de calidad”.

Sobre Evaporalia

Evaporalia es el distribuidor exclusivo para diferentes zonas de España de la marca Biocool, perteneciente al Grupo Térmigo/Dantherm Group, siendo uno de los mayores proveedores de productos y soluciones para el control de sistemas de bioclimatización del mercado a nivel mundial. Cuenta con un catálogo de marcas consolidadas en el sector de la bioclimatización y ahorro energético, con soluciones fijas y portátiles para la climatización. En la actualidad es la compañía puntera en ventas a nivel español y está presente en el mayor número de empresas líderes de todos los sectores, tales como, alimentación, automoción, embalaje, logística, aeronáutica, plástico, logístico o farmacéutico.

