Elegir el mejor mantel para un restaurante de la mano de SM Decoración

lunes, 28 de febrero de 2022, 13:04 h (CET)

La calidad de la comida no es el único factor de un restaurante que atrae a un cliente. La agilidad en la atención y la decoración del establecimiento también provocan que un consumidor quiera regresar al lugar una y otra vez. Cuando se hace referencia a mantelería y ornamento en un restaurante resulta necesario mencionar a compañías como SM Decoración.

Ellos son expertos en elegir el mejor mantel de tela para mesa y la decoración más atractiva para restaurantes, hoteles y para la organización de eventos y certámenes. SM Decoración ofrece manteles, caminos de mesa y servilletas de diversos tamaños, colores y texturas para hacer que la estancia en un restaurante o en un evento sea siempre agradable.

Mantelería que será tendencia en el 2022 SM Decoración ofrece manteles elegantes e informales que ya son tendencia este año. Manteles redondos de satén de diversas tonalidades y económicos, paños de mesa con tejido crepé, manteles resinados antimanchas, lisos o con estampados; rollos de manteles tejidos y no tejidos que repelen líquidos y paños y servilletas desechables, son algunos de los productos que ofrece SM para los restaurantes que desean tener en sus espacios un toque de sofisticación. El algodón, el poliéster y el polipropileno son los materiales más utilizados en la elaboración de estos productos que se adaptan a todas las preferencias del cliente. SM Decoración también dispone de manteles individuales de diferentes tamaños, colores y motivos y caminos de mesa de tela, antifluidos y de polipiel o cuero sintético. Además, fabrica protectores de mesa plastificados que cuidan a las mesas de manchas u otros daños.

La gran importancia de tener un restaurante bien decorado Definitivamente, una buena ornamentación y, por supuesto, una mantelería adecuada, influye en las ventas que se generan en un restaurante. Además de cuidar la calidad de los alimentos y atender con amabilidad a los consumidores, establecer un ambiente fascinante con una buena iluminación, obras de arte en las paredes y una apropiada ubicación de muebles y mesas marca la diferencia. Una mesa con un buen mantel le aporta elegancia, romanticismo y modernidad a un restaurante. Asimismo, gracias a estos, hay más higiene y se genera una mayor protección del medioambiente porque en su mayoría son productos de alta durabilidad. Si la intención es redecorar las mesas de un restaurante y tener la asesoría de especialistas en el tema, SM Decoración es la empresa que los propietarios de los establecimientos deben contactar.



