¿Cómo identificar el maltrato psicológico? por la experta Míriam Pascual Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de febrero de 2022, 12:42 h (CET)

El maltrato psicológico es difícil de reconocer debido a que los daños ocasionados no pueden ser observados a simple vista. Este puede presentarse en cualquier ámbito, ya sea familiar, de pareja, en la escuela o en el trabajo. Los efectos de este tipo de maltrato pueden permanecer durante mucho tiempo, sobre todo si el abuso ocurre a edades tempranas. Además, si el afectado no acude con un profesional de la salud emocional, el daño puede agravarse. En este sentido Míriam Pascual, experta en inteligencia emocional, ofrece sesiones de terapia donde brinda herramientas para protegerse del maltrato psicológico y sus consecuencias.

Señales que identifican el maltrato psicológico Una persona maltratadora ha aprendido a abusar del otro para obtener un beneficio material o psicológico, estableciendo una relación disfuncional. Algunos abusadores lo hacen de manera explícita y verbal, provocando que la persona afectada adopte una actitud de sumisión, dependencia o miedo. Sin embargo, hay otras formas de abuso más sutiles como el chantaje emocional, la burla o minimización de los logros, que son más difíciles de detectar. Este tipo de situaciones puede generar problemas tanto físicos como psicológicos en la víctima.

No existe un perfil concreto que permita detectar fácilmente a una persona maltratadora. Sin embargo, en ciertas ocasiones hay patrones que pueden dar indicios de que una persona está siendo abusada psicológicamente. En muchos casos llega a aislarse socialmente, abandonando a sus amistades o incluso la familia. Esta falta de contacto con la sociedad puede desencadenar daños mayores, como la ansiedad, depresión y, en casos más extremos, abuso de sustancias. Otro síntoma de maltrato psicológico es que la víctima toma una mentalidad negativa, perdiendo la confianza en sí misma y la autovaloración. El sentimiento de culpa es otra de las señales tenues de abuso. El acosador es capaz de manipular a la otra persona con facilidad, haciéndole pensar que es culpable de lo que ocurre.

La ayuda de Míriam Pascual Esta terapeuta y coach emocional lleva más de 10 años ayudando a las personas a desarrollar habilidades emocionales que le permitan alcanzar un equilibrio y bienestar. Para ello, emplea un método multidisciplinar en el que se combinan técnicas de inteligencia emocional, naturopatía, reiki, mindfulness, PNL, coaching y flores de Bach.

Sus sesiones de terapia son personalizadas y tienen una duración de una hora. Durante este tiempo enseña a sus pacientes a controlar sus emociones, eliminar lo que les hace daño y protegerse de cualquier tipo de maltrato emocional.

Poniendo la tecnología a su favor, Míriam Pascual dispone de un servicio de terapias online, ayudando así a un mayor número de personas a alcanzar estabilidad psicológica.



