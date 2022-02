BACKAGENCIA: La agencia de consultoría digital estratégica de Backseries Comunicae

lunes, 28 de febrero de 2022, 13:59 h (CET) Después de 10 años siendo el nexo de unión entre las principales marcas y tiendas de sneakers con Backseries, el blog de zapatillas líder de hablar hispana, el grupo empresarial, lanza un servicio de consultoría digital que es una fórmula comercial aprobada Backseries, el blog de zapatillas líder de habla hispana ha anunciado el lanzamiento de su agencia de consultoría digital estratégica. Después de más una década siendo el nexo de unión entre anunciantes y cliente final y con todo el expertise adquirido en este proceso, el grupo empresarial liderado por Javi Lluch ha visto la oportunidad en el nicho de la consultoría estratégica. En toda la trayectoria del medio digital, las mejores marcas, firmas, y tiendas de todo el mundo han confiado en Backseries para ser su consultor estratégico de negocios.

Este contacto tan directo con las marcas, ha permitido al grupo tener una visión holística del negocio de la moda, las sneakers y el lifestyle. La visión de esta nueva agencia de consultoría es ofrecer un servicio que ataque directamente los puntos débiles de cada marca o empresa mediante una fórmula con la que escalar al máximo los beneficios de un canal por donde pasan cada día millones de compradores.

Según su CEO, "Lo que permitimos es que las marcas y emprendedores puedan optimizar sus recursos aprovechando el know-how adquirido todos estos años por nuestro grupo" y es que el servicio que quiere ofrecer Backagencia va a al foco del problema, y se centra en dar las herramientas para vender online, y proveer de la estructura departamental digital que más se adapte al brand dna de cada negocio.

Con los servicios de consultoría de Backagencia, vas a saber que necesitas y que no necesitas para alcanzar el éxito y ser una empresa digital rentable. Este servicio de agencia está diseñado estratégicamente para ir al foco del problema, centrando el plan en la búsqueda de una fórmula digital efectiva, con acciones rentables y muy fáciles de implementar no solo en grandes empresas, sino también pymes y corporaciones de tamaños mas reducidos.

El portafolio de marcas con las que ha trabajado el blog valenciano es muy amplio. Nike, Adidas, New Balance, ASOS, Converse, Farfetch, StockX o END Clothing, han confiado en el saber hacer de Backagencia para ganar presencia online en España a través Backseries. Ahora el grupo quiere ofrecer este servicio mas propio de grandes corporaciones, pero ideado para que sea alcanzable e implementable por todo tipo de empresas independientemente de su tamaño y recursos.

Los servicios que presta Backagencia son auditorias de tienda online, SEO, Copywritting, Branding y Social Media y Marketing de afiliados entre otros. En este enlace acceso directo a su web podrás ver de manera mas detallada todos los servicios que prestan.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.