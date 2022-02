El programa "Tu Carrera Digital" prevé capacitar gratuitamente en habilidades digitales a más de 3.600 jóvenes de toda España Comunicae

Adecco Formación SAU Y Adecco TT SAU ETT UTE LEY 18/1982 Números 1, 2, 3 y 4, como adjudicatarios de uno de los contratos del programa de formación para el empleo juvenil en la Economía Digital impulsado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, van a capacitar gratuitamente a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en conocimientos y habilidades digitales

El programa “Tu Carrera Digital” prevé capacitar gratuitamente en habilidades digitales a más de 3.600 jóvenes de toda España inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Adecco Formación SAU Y Adecco TT SAU ETT UTE LEY 18/1982 Números 1, 2, 3 y 4, como adjudicatarios de uno de los contratos del programa de formación para el empleo juvenil en la Economía Digital impulsado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, van a capacitar gratuitamente a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en conocimientos y habilidades digitales, personales y de mejora de empleabilidad, así como fomentar la inserción laboral de los mismos.

La iniciativa está orientada a impartir en toda España, acciones formativas sin coste dirigidas a adquirir y mejorar competencias TIC en el ámbito de la transformación y la economía digital en las temáticas: Programación de Videojuegos, Diseño 3D y Realidad Virtual; Programación Web Full Stack; Ciberseguridad; Sistemas en Cloud; Big Data y Marketing Digital. Todas estas materias son ya tendencia en el mercado de trabajo y se convertirán en las más demandadas en un futuro próximo.

El propósito es formar a jóvenes residentes en toda España en ocupaciones digitales e innovadoras, para cubrir la alta demanda de perfiles digitales que solicitan las empresas y que se encuentran con falta de profesionales capacitados.

Este proyecto se enmarca en uno de los mayores proyectos formativos y de empleabilidad para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil de los próximos años en España y alcanzará a más de 3.600 personas a nivel nacional en el conjunto de las actuaciones desarrolladas por Adecco, y se compromete a impulsar la inserción laboral de las personas que finalicen el curso en empresas como Microsoft o GMV, colaboradores de este.

El plan de estudios está diseñado para responder a la realidad del mercado laboral: con una metodología basada en casos reales, proyectos y prácticas, así como en el desarrollo de habilidades que serán de ayuda en cualquier ámbito laboral. Cada alumno contará con un coach individual que potenciará su inserción laboral.

Los requisitos para acceder a este proyecto formativo son tener entre 16 y menos de 30 años y estar debidamente registrados en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ).

Los interesados pueden inscribirse a través de la página web: www.tucarreradigital.es El mundo ha cambiado de manera radical y en tiempo récord debido a la crisis sanitaria derivada de la COVID-19. A pesar de esta situación de cambio e incertidumbre hay retos que afrontar que ya son una constante en nuestro país. Uno de ellos es reducir el desempleo juvenil, ya que España es el segundo país de la Unión Europea con la tasa de paro más alta entre los jóvenes menores de 25, que supone un 30%.

La educación y la formación son los principales condicionantes de la empleabilidad y de la capacidad de una persona para incorporarse al mercado laboral, así como para mantener una posición estable a lo largo del tiempo. Según el informe de Davos 'Upskilling for Shared Prosperity', España crecería un 6,7% adicional y generaría 220.000 empleos más en 2030 si mejora la falta de capacidades digitales del mercado laboral. La formación es uno de los garantes del empleo, no en vano Adecco destina 8 millones de euros anuales a la formación de trabajadores.

Por ello, Adecco Formación SAU Y Adecco TT SAU ETT UTE LEY 18/1982 Números 1, 2, 3 y 4, adjudicatarios de cuatro de los contratos del programa de formación para el empleo juvenil en la Economía Digital impulsado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, van a capacitar a jóvenes en conocimientos y habilidades digitales, personales y de mejora de empleabilidad para fomentar así su inserción laboral. Este proyecto formativo alcanzará a más de 3.600 personas a nivel nacional en el conjunto de las actuaciones desarrolladas por Adecco, y se compromete a impulsar la inserción laboral de las personas que finalicen el curso en empresas como Microsoft o GMV, colaboradoras del proyecto.

Se trata de uno de los mayores proyectos formativos y de empleabilidad para jóvenes de los próximos años y se desarrollarán a partir de marzo en ciudades como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Toledo, Valladolid, La Coruña, Bilbao, Sevilla, Las Palmas y Santander, y continuarán en otras ciudades como Tarragona, Vigo, Oviedo, Tenerife, Cáceres, Alicante, Valencia, León, Málaga y Murcia, entre otras.

Para ello, Adecco Formación SAU Y Adecco TT SAU ETT UTE LEY 18/1982 Números 1, 2, 3 y 4, impartirán acciones formativas gratuitas dirigidas a adquirir y mejorar competencias TIC en el ámbito de la transformación y la economía digital en temáticas como: Programación de Videojuegos, Diseño 3D y Realidad Virtual; Programación Web Full Stack; Ciberseguridad; Sistemas en Cloud; Big Data y Marketing Digital. Todas estas materias son ya tendencia en el mercado de trabajo y se convertirán en las más demandadas en un futuro próximo, por ello este programa ofrece formación orientada a la industria digital y a los nuevos modelos de negocio.

Estas actuaciones están cofinanciadas con el Fondo Social Europeo (FSE) dentro del periodo de programación 2014-2020, en concreto con cargo al Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), financiado por la Iniciativa de Empleo Juvenil, y tiene como objetivo apoyar la creación de empleo y ayudar a las personas a perfeccionar su formación y sus capacidades, mejorando sus expectativas laborales, en el marco del compromiso de la Unión Europea de crear más y mejor empleo.

El mercado demanda competencias digitales

La nueva situación provocada por la pandemia ha hecho que la mayoría de los jóvenes tengan serias dificultades para acceder al mercado de trabajo. Paradójicamente, un 9% de las vacantes disponibles en el mercado laboral se queda sin cubrir. En este contexto se hace clave mejorar la conexión entre la oferta de candidatos/as que salen de los centros educativos y las necesidades de los empleadores. Es necesario que los jóvenes empiecen a formarse en lo que el mercado demandará en el futuro y que ya está empezando a demandar. En la próxima década más de mil millones de puestos de trabajo serán transformados por la tecnología, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Por ello, es necesario desenvolverse de manera adecuada en el ámbito digital, ya que refuerza ampliamente las posibilidades de contratación. En este contexto, Adecco Formación SAU Y Adecco TT SAU ETT UTE LEY 18/1982 Números 1, 2, 3 y 4, en el marco del programa de formación para el empleo juvenil en la Economía Digital impulsado por Red.es, proporcionarán a jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años debidamente inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con formación e interés por desarrollarse profesionalmente en las TIC aquellas opciones formativas que se ajusten a sus perfiles y que puedan servirles como reciclaje profesional o como herramienta para tener una mejor inserción en el mercado laboral. Una iniciativa gratuita destinada a todos aquellos jóvenes que están planteándose su futuro laboral que no están cursando estudios ni tienen un empleo y que quieren reorientar su carrera profesional, ya que en este proyecto se formarán en las competencias y capacidades que las empresas necesitan incorporar.

El objetivo es formar a jóvenes en ocupaciones digitales innovadoras, y facilitar a las empresas un número elevado de profesionales capacitados para impulsar la transformación digital de dichas compañías y el desarrollo de algunas de las ocupaciones más demandadas por el sector y que cuesta cubrir.

Los requisitos para acceder a este proyecto formativo son ser mayor de 16 años y menor de 30 años y estar debidamente registrados en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ).

Los cursos se desarrollarán a partir de marzo en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Toledo, Valladolid, La Coruña, Bilbao, Sevilla, Las Palmas y Santander, y continuarán en otras ciudades como Tarragona, Vigo, Oviedo, Tenerife, Cáceres, Alicante, Valencia, León, Málaga y Murcia, entre otras. Próximamente se anunciarán más ciudades hasta cubrir gran parte de España durante dos años.

El plan de estudios está diseñado para responder a la realidad del mercado laboral: con una metodología basada en casos reales, proyectos y prácticas, así como en el desarrollo de habilidades que serán de ayuda en cualquier ámbito laboral. Cada alumno contará con un coach individual que potenciará su inserción laboral.

Adecco Formación SAU Y Adecco TT SAU ETT UTE LEY 18/1982 Números 1, 2, 3 y 4, buscan capacitar a los participantes para un empleo con apoyo de un coach experto que evaluará el impacto de la formación y les orientará hacia sus motivaciones individuales y oportunidades laborales en el territorio.

Por último, estos cursos también pretenden incrementar la presencia de mujeres en unas disciplinas hasta ahora ocupadas principalmente por hombres −se calcula que solo un 30% de las mujeres del mundo estudia carreras STEM−. El proyecto buscará que al menos el 35% de los destinatarios finales sean mujeres para disminuir la brecha de género existente en las profesiones TIC.

Los interesados pueden inscribirse a través de la siguiente página web: www.tucarreradigital.es

Grupo Adecco

Adecco es la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos. En Iberia en 2020 han facturado 1.009 millones de euros. Llevan 39 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria que les ha situado como uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país y llevan 8 años consecutivos en el top 12 de las mejores empresas para trabajar en España según Great Place to Work. Sus cifras hablan por ellos: en el último año han empleado a casi 129.000 personas en nuestro país; han contratado a más de 37.772 menores de 25 años. Han contratado a casi 20.000 personas mayores de 45 años y han formado a más de 56.000 alumnos.

Desde que comenzó su labor han realizado en España más de 10 millones de contratos. Invierten 8 millones de euros en la formación de trabajadores y el 28% de sus empleados consigue un contrato indefinido en las empresas cliente. Todo ello gracias a una red de más de 300 delegaciones en nuestro país y a sus más de 1.900 empleados. Para más información visitar su página web www.adecco.es

